Morales denunciará al ministro de Gobierno de Bolivia por robar su cartilla militar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente boliviano Evo Morales anunció que denunciará al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por robar su cartilla militar, que es uno de los dos documentos que han desaparecido del dossier necesario para inscribir su candidatura a las elecciones parlamentarias del 3 de mayo.



En paralelo, Morales demandó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el dictado de una medida cautelar para que Bolivia cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos y garantice la oficialización de su candidatura, cuya inscripción cierra hoy.



La presentación ante la CIDH, que fue realizada por Raúl Gustavo Ferreyra, miembro de su equipo de asesores, destaca que "el viernes 31 de enero en un hecho bochornoso y sin precedentes, la dictadura boliviana capturó a Patricia Hermosa, apoderada de Morales", a quien se le "secuestró toda la documentación inherente a la presentación como asambleísta" de Morales.



Agrega la información difundida por su equipo de prensa que "Bolivia es un Estado de 'no derecho', singularizado por el ejercicio de la fuerza bruta e irracional en la autoridad ejecutiva dictatorial".



Por este mismo hecho, Morales afirmó hoy que denunciará a Murillo, en calidad de jefe de las fuerzas de seguridad al coronel Iván Rojas y a los otros cinco policías implicados en la detención de Hermosa por "robo agravado".



"Presenté toda mi documentación en 1997, 2002, 2005, 2009, 2014 y 2019. Fui habilitado candidato sin ninguna observación. Saben que cumplo todos los requisitos legales, por eso roban mi libreta de Servicio Militar. Quieren proscribirme para silenciarme. ¡Volveremos y venceremos!", escribió Morales en su cuenta de Twitter.



Murillo negó que la Policía robara esos documentos y aseguró que en el momento de su arresto Hermosa solo llevaba unas fotocopias y un ordenador.



"No me preocupa la denuncia de un terrorista confeso y buscado por la justicia. Busca victimizarse", dijo el funcionario de facto en declaraciones al diario boliviano 'El Deber'.