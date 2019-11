Motines policiales en dos regiones bolivianas contra la reeleción de Evo Morales

Dos motines policiales contra la reelección del presidente Evo Morales se registraron esta noche en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y en la ciudad central de Cochabamba.



Al parecer, según reportes de medios bolivianos, en otras regiones como la andina de Potosí también puede haber sublevaciones en la Policía Boliviana, aunque aún no existe un pronunciamiento oficial.



Un portavoz policial, sin identificar, comunicó en Sucre que unidades en la región se sumaban al motín que horas antes se había iniciado en Cochabamba, reportaron medios locales.



Una multitud gritaba "policía amigo, el pueblo está contigo", en el exterior del cuartel donde los policías se amotinaban en Sucre.



Una sargento de la Policía Boliviana, Cecilia Calani, declaró a los medios en esa ciudad que el motín tiene por objetivo defender la "ética como institución, a nosotros no pueden comprarnos, nuestra unidad no tiene precio".



La oficial instó a los "hermanos" de las Fuerzas Armadas a no reprimir estos motines, en una declaración en vivo en varias televisiones bolivianas, y pidió al presidente de Bolivia, Evo Morales, que dialogue con la oposición y movimientos cívicos, informó la agencia de noticias EFE.



Horas antes policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en Cochabamba se subieron a la azotea de una comisaría de la ciudad cantando el himno nacional con banderas bolivianas.



Un delegado policial, con el rostro cubierto, salió al exterior para declarar que su intención es "hacer notar a toda la opinión pública, no es esto un grupo, es toda la guarnición de Cochabamba, estamos en repudio de este Gobierno que no nos hace caso en 14 años".



"No nos hace caso. Esto no es un pequeño grupo, es toda la guarnición policial, de momento eso les puedo informar. Muchas gracias", dijo en una breve declaración.



Los motines tienen lugar en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia desde las recientes elecciones, sin que hasta esta hora haya un pronunciamiento del mando de la Policía ni del Gobierno boliviano.



El presidente del país ha llamado en los últimos días a sus seguidores a defender el triunfo que le dio el órgano electoral en los comicios del pasado 20 de octubre, calificando de intento de golpe de Estado las denuncias de fraude desde la oposición y movimientos cívicos.



Los detractores del mandatario, que lleva casi catorce años en el poder, exigen la renuncia de Morales, la anulación de las elecciones y la convocatoria de una nueva cita con las urnas.



Al menos tres personas murieron en enfrentamientos entre afines y contrarios al presidente en disturbios desde el día después de los comicios, en los que hubo 383 heridos según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.