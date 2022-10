Vanesa y Sergio son dos cordobeses que el amor por las motos y la ruta los unió desde hace poco más de 10 meses. Es por eso que cada vez que está a su alcance, esta pareja se da una escapada aprovechando sus vehículos para conocer nuevos lugares. Fue así como en esta oportunidad hicieron más de 700 kilómetros y llegaron a la provincia para vivir el primer Mega Encuentro Internacional de Moto Turismo en San Juan.

“Lo nuestro arrancó por la red social Instagram. Hubo una coincidencia en que a los dos nos gustaban las motos y en diciembre del año pasado tuvimos la primera vista personalmente en un motoencuentro que se hace todos los años en Villa Las Rosas, Córdoba. Después de ese día empezamos a frecuentarnos y aquí estamos, llegando a San Juan”, contó Sergio a DIARIO HUARPE. Según sus palabras, en diciembre van a cumplir un año en pareja y aunque ambos son oriundos de Córdoba, alrededor de 80 kilómetros separan las ciudades donde vive cada uno.

Sergio es de Arroyito, una ciudad bastante conocida del interior de Córdoba porque allí se hacen las golosinas de Arcor y Vanesa es de Las Varillas, también de la provincia mediterránea. A pesar de ser solo 80 kilómetros de separación entre sus casas, los enamorados contaron que por lo general se organizan para salir los fines de semana. “A veces viene él o voy yo hasta su casa y de ahí salimos a la ruta”, relató Vanesa.

Los dos primero habían recorrido algunas provincias del país con sus motos por separados, pero desde aquel diciembre de 2021 en adelante, los viajes tienen un gustito más especial. Es que ambos coinciden en que no es "algo fácil" encontrar a una pareja que comparta la misma pasión por la ruta y las motos, como se dio en el caso de estos enamorados.

La pareja comentó que desean conocer toda la Ruta 40, desde Ushuaia hasta La Quiaca, arriba de sus motos. Imagen DIARIO HUARPE.

Según el testimonio de Vanesa, anteriormente habían estado de paso por la provincia en abril de este año porque viajaron al Moto GP, pero no tuvieron tiempo para conocer en profundidad algunos lugares, salvo un breve paso por la Difunta Correa. “Nos han dicho que los vinos son muy buenos, así que queremos aprovechar este encuentro de Moto Turismo para conocer San Juan”, exclamó.

En ese contexto, la pareja comentó que ella fue la “culpable” de que llegaran a la provincia porque tenían entradas para un motoencuentro que se organizaba en Villa Dolores, Córdoba, pero había sido la joven de 23 años la que dio el puntapié de cambiar el destino a San Juan. “Estaba un poco indeciso porque eran más de 700 kilómetros para hacer un día, pero mi patrón me dio permiso y llegamos acá después casi 12 horas en ruta”, agregó el muchacho.

“La vida sobre la moto en ruta es hermosa porque hay mucha humildad. Te ven con el traje, el casco, la moto y te saludan como si te conocieran de toda la vida. El motociclista es viajero y nosotros disfrutamos de nuestras experiencias juntos”, respondió Sergio tras la consulta de DIARIO HUARPE.

Para finalizar, Vanesa explicó que le gustaría conocer la provincia de Jujuy junto a su enamorado, pero que el objetivo concreto es conocer toda la Ruta 40, desde Ushuaia hasta La Quiaca. “Sabemos que vamos a necesitar otro tipo de motos, pero la ruta me emociona y me pasan cosas. Veo que alguien que ni siquiera te conoce te saluda y es muy lindo. Los viajeros son muy solidarios”, indicó. Al mismo tiempo, el muchacho animó a aquel motociclista que aún no se decide salir a la ruta. “Hay que hacer el primer viaje. Una vez que hiciste el primero, te vas a dar cuenta de que no te vas a sentir solo porque siempre va a haber otro motociclista dispuesto a ayudarte. El motoquero está dispuesto a ayudarte, sin importar la cilindrada y el lugar donde vengas”, cerró.