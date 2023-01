Una vecina de la zona esperaba a primera hora de la mañana el colectivo a media cuadra de su casa, en la zona de San Miguel y Reconquista, en el límite entre Capital y Rivadavia, tal como lo hace todos los días. Se trata de Milagros Rodríguez, quien al salir de su vivienda, jamás imaginó que iba a ser testigo clave de una tragedia. Es que la mujer vio la escena fatal donde un árbol enorme se desplomó justo sobre la moto en la que circulaban un hombre de 42 años y su hijo de 19. Como consecuencia, el motociclista identificado como Raúl Alejandro Rodríguez, perdió la vida instantáneamente.

Según las palabras de la mujer, ella esperaba el colectivo en la esquina cuando largó el semáforo de calle San Miguel y pasó un auto, detrás de ese auto venía una moto que fue sorprendida por la caída del enorme árbol. "Fue todo tan rápido que no le dio tiempo al hombre de frenar ni de acelerar ni de hacer absolutamente nada para evitarlo", aseguró la mujer con los ojos brillosos y su voz temblorosa.

Luego explicó que el hombre de 42 años nada pudo hacer, ya que el árbol lo aplastó de manera automática, mientras que las piernas del joven de 19 años quedaron por debajo del tronco que quedó atravesado sobre el asfalto. “El más chicho estaba ahí y no decía nada, se lo veía consciente, pero shockeado. La gente que vive justo en la casa de enfrente llamó de inmediato a la Policía y los efectivos llegaron muy rápido”, explico. Es que el personal de Emergencias Médicas sacó al chico y se lo llevó en una ambulancia hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

"El hombre lamentablemente ya estaba fallecido y no lo podíamos tocar. Fue muy impactante, corrimos, pero no podíamos hacer nada. De todos modos, toda la gente quería levantar el árbol, para sacar al hombre, pero no se podía, porque es muy grande. A la vista está que estaba seco", amplió la testigo de la tragedia.