Moyano le respondió a Macri: “No tiene respeto y es un incapaz”

En medio de un acto por el Día de la Bandera, el presidente Mauricio Macri apuntó contra los hermanos Moyano y los acusó de ser parte de la “patota del transporte”. A las pocas horas salieron a responderle con insultos, tildándolo de “incapaz” y apuntando contra la gestión de Gobierno. Además, aseguraron que los trató de mafiosos porque “nos opusimos a la reforma laboral”.

Hugo manifestó: "Es un descerebrado, es un incapaz. Decir el disparate que dijo no tiene sentido. Nadie puede imaginar, escuchándolo, que este señor tiene la responsabilidad de conducir el destino de un país. Es de una brutalidad tal, que uno no se sorprende de los disparates que dice este señor".

Agregó: "A ocho días de la muerte de su padre lo calificó de corrupto. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Lo que demuestra es que no está capacitado para conducir un país. Yo estoy seguro que la única bandera que juró este señor fue la del FMI. Es un inconsciente, un incapaz que piensa que al decir esto puede distraer a la gente de lo que pasa en el país. No le alcanzará porque la gente ya no le cree".

Manifestó también que "nosotros vamos a seguir luchando para que el camionero, por la tarea importantísima que realiza, siga teniendo un salario digno. Si quiere meternos presos o usar a los servicios, que lo haga. Si quiere, que me haga matar, pero no voy a dar ni un paso atrás para perjudicar a los trabajadores. Esta es mi respuesta. Seguramente está esperando que termine preso".

Hugo Moyano contó: "No es la primera vez que habla disparates. Lo tomamos como de quién viene. Si los empresarios no quieren resolver el tema salarial, habrá medidas. Estos tipos quieren llevarnos al preperonismo donde los trabajadores no tenían ningún derecho y esclavizarnos".

Mientras que, Pablo Moyano dijo que "nos trata de mafiosos porque nos opusimos a la reforma laboral. Tanto Hugo Moyano como yo hemos sido atacados con por otros gobiernos. No vamos a resignar un ítem del convenio colectivo de trabajo. Acá no va a pasar la reforma laboral que quieren imponer el Presidente y el Fondo Monetario Internacional".

“Cuando habla Macri de la grieta del país creí que iba a ser una mea culpa por el daño a los jubilados y trabajadores y por la cantidad de chicos que no tienen para comer. Acá no va a pasar la reforma laboral que quiere imponer”, concluyó.

Fuente: La Nación.