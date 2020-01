Muere a los 83 años Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La infanta Pilar de Borbón, tía del Rey Felipe IV de España y hermana mayor del rey emérito Juan Carlos I, murió hoy a los 83 años en un hospital de Madrid en el que estaba internada, informaron fuentes familiares.



Pilar había sido hospitalizada el domingo después de que el año pasado se le diagnosticara un cáncer de colon que la obligó a someterse a una operación quirúrgica y a un posterior tratamiento de quimioterapia, informó la agencia de noticias EFE.



La infanta era la hermana mayor de Juan Carlos I, pero en España rige la preferencia del varón sobre la mujer a la hora de acceder al trono.



El rey Juan Carlos y su esposa, la reina Sofía, visitaron el hospital hoy después de que la familia les comunicara que el estado de salud de la enferma era muy grave y ambos abandonaron el edificio a primera hora de la tarde tras confirmarse el fallecimiento.



La última aparición en público de Pilar de Borbón fue a mediados de noviembre, durante la celebración de un mercado benéfico de la ONG Nuevo Futuro, de la que fue presidenta de honor durante más de cuarenta años.



"Hay días en que me encuentro bien y otros peor, es lo que sucede con esta enfermedad", declaró entonces a los periodistas que se interesaron por su estado de salud.



Pilar repartió sus 83 años de vida entre el exilio y España, donde regresó en 1967 después de renunciar a sus derechos a la sucesión a la Corona para casarse con alguien que no tenía sangre real.



Nacida en Cannes (Francia) en 30 de julio en 1936, pocos días después del estallido de la Guerra Civil española, María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón se casó en julio de 1967 con Luis Gómez-Acebo, un aristócrata sin linaje real.



Ella misma reconoció que "estuvo en la mente de todos", entre ellos su familia, emparejarla con Balduino, el rey de los belgas, pero eligió "casarse por amor".



Su enlace morganático la obligó a desmarcarse de la línea sucesoria en virtud de la Pragmática Sanción de 1776 del rey Carlos III sobre matrimonios de los miembros de la Familia Real, algo de lo que nunca se arrepintió.



De no haber existido prevalencia del varón en la sucesión a la Corona hubiera podido haber aspirado a ser reina, pero renunció a cualquier derecho siete años antes de que lo hiciera también su padre, Juan de Borbón, en favor de su hijo Juan Carlos.



La tía de Felipe VI, que se definía como una persona con "las espaldas muy anchas", se vio envuelta en la polémica en abril de 2016 al publicarse los llamados 'Panamá papers', en los que se revelaba que fue propietaria de una sociedad desde 1974 hasta poco días después de la llegada al trono de Felipe VI.



La infanta alegó que no incumplió "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española" y negó que la disolución de la sociedad tuviera algo que ver con la abdicación de Juan Carlos I o la proclamación de su sobrino.



Según su relato, a raíz del frustrado intento de la banda terrorista ETA de secuestrar a su padre y a su marido, éste decidió iniciar actividades profesionales "alejadas de España", para lo que el anterior propietario le cedió la titularidad.