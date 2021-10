Maestra motoquera muerta en la Circunvalación: el viudo no apelará la condena

A casi cumplirse un mes del fallecimiento de Natalia Acosta, la mujer de 42 años que murió luego de ser atropellada mientras viajaba en motocicleta con su pareja el pasado 29 de septiembre, el defensor oficial del caso, César Oro, confirmó que la impugnación presentada ante la justicia por la sentencia no seguirá adelante y no habrá nueva condena.

La familia de Acosta y la pareja de la difunta, Juan Moyano, habían presentado la impugnación en Tribunales tras conocerse la sentencia del conductor de 20 años, Arturo Gómez, que habría provocado la muerte de la mujer: tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para manejar. El día del accidente, Gómez no tenía carnet de conducir ni la documentación del auto.

Familiares y amigos se reunieron en tribunales para pedir justicia. Foto: DIARIO HUARPE

La condena se dio en un juicio abreviado y el caso fue llevado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y la sentencia fue dictada por el Juez de Garantías Andrés Abelin Cottonaro. Pero tanto Moyano como los familiares de la difunta, en especial sus hijos, mostraron su malestar con la decisión de la Justicia y decidieron presentar el recurso en el Tribunal de Impugnación ubicado en el Palacio de Tribunales el pasado martes 6 de octubre.

“En este caso, vamos a ocupar las vías recursivas disponibles para que se vea el caso y según los resuelvan mis pares y lo vean conveniente. Mi función es la parte querellante y es mi deber hacer que lo revisen no lo que creo”, dijo Oro en ese momento.

Juan Moyano, pareja de Acosta, fue quien acompaño la presentación de la impugnación ahora desestimada. Foto: DIARIO HUARPE

La presentación del pedido contó con la presencia no solo de Moyano y los cercanos a Acosta, sino también con familiares de víctimas fallecidas en siniestros viales que sumaron en el acompañamiento en las puertas de la sede de la Justicia sanjuanina. “Necesitamos que cambien las leyes. Hoy soy yo y Nati y no quiero que le pase a otra familia. Las leyes están hechas para el que comete errores y no para las víctimas", dijo Moyano con la voz quebrada ese día.

Sin embargo, y 15 días después de la presentación, se confirmó que la impugnación no se llevará adelante y la sentencia de Gómez finalmente quedó firme y no será revisada. Esto fue confirmado por el mismo abogado defensor, César Oro, quien no precisó más detalles de los motivos. Pero fuentes calificadas informaron a DIARIO HUARPE que fue Moyano, la pareja de Acosta, quien firmó la desestimación del recurso.

El hecho

Acosta murió en el lugar y su pareja, Moyano, salió solo con una fractura de muñeca. Foto: DIARIO HUARPE

El pasado miércoles 29 de septiembre, Natalia Acosta, de 42 años, viajaba en moto por Avenida Circunvalación junto a su pareja, Juan Moyano. Ella lo hacía como acompañante, mientras Juan conducía su Honda Twister 125cc. Pero alrededor de 12.20 del mediodía, se toparon con Arturo Gómez, de 20 años, quien los atropelló con su Renault Logan desde atrás y los arrojó de la motocicleta.

Acosta murió en el acto por un severo golpe en la cabeza mientras que Moyano solo terminó con golpes y una muñeca quebrada. Según informaron fuentes judiciales, en el testimonio de Gómez, este perdió el control del vehículo y tiró el freno de mano lo que provocó el choque. Al momento del siniestro, Gómez no tenía carnet de conducir ni documentación del vehículo.