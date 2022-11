“Confieso no estar bien anímicamente. Parece que hemos cansado a la gente. Tal vez se cansaron de vernos cubriendo en solitario el torneo de hockey provincial todo el año y para este evento nos dieron una patada en el culo. Nos enviaron a los pupitres. Nos faltaron el respeto”, aseguró Juan Carlos Muñoz, un experimentado periodista deportivo de la disciplina, quien cuenta con una larga trayectoria dándole lugar al hockey sobre patines, desde las inferiores hasta las mayores categorías. En ese contexto, el hombre apuntó con la organización de los World Skate Games y compartió su queja en las redes sociales.

El periodista de gran trayectoria explotó de furia por la ubicación que le dieron a su medio de comunicación “2M al Mundo” de Radio La Paz para cubrir los World Skate Games que se están jugando en la provincia de San Juan. “No me siento más que nadie seguramente. Pero hay cabinas ubicadas con medios que jamás estuvieron en un partido de hockey en este año 2022. Una falta de respeto”, aseguró.

Al mismo tiempo afirmó que desconocía de quién era la culpa de que lo hayan mandado a cubrir a la zona de pupitres del Aldo Cantoni los primeros partidos, que se empezaron a jugar por el mundial de hockey juvenil desde este último domingo.

“Alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Tenía mucha ilusión por este evento. Hacía 11 años que San Juan no tenía un evento de hockey sobre patines a nivel mundial. Si pasan 11 años más, ya tendré 82. Seguramente ya no tendré el privilegio de estar en el cubierto Aldo Cantoni. Créanme, me cagaron la ilusión”, agregó con la voz entrecortada.

Siguiendo con su discurso, Muñoz expresó que tenía muy poco ánimo y deseo de llegar a la cancha para llevar a cabo la transmisión de los encuentros mundialistas. Acto seguido expresó que seguramente una vez comenzado el juego, seguramente iba a tener más ánimo porque ama el hockey sobre patines.

“Hoy créanme, estoy bajoneado, distinto. No soy el tipo que ama el hockey sobre patines y que creó un segmento. No soy el que apuesta al futuro y desde hace 14 años difunde la actividad de las categorías menores. Parece que nada de eso valió, nos ningunearon, nos ignoraron y esto, señores, es algo que no voy a perdonar”, cerró en el video que luego fue publicado en las redes sociales de "2M al Mundo".

Tras la publicación, el hombre, muy querido en el ambiente de hockey, recibió cientos de comentarios de apoyo. "Juan Carlos, mi solidaridad hacia ustedes y nadie mejor que ustedes nos hacen vivir el hockey en todas sus categorías. Hay gente que valoramos todo lo que ustedes hacen. Fuerza Juanca, estamos con ustedes siempre", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, hasta el momento desde la organización no hubo algún tipo de respuesta tras la queja que realizó el experimentado periodista, que junto a su hijo, Enzo Muñoz, son dos voces autorizadas en el mundo del hockey sobre patines, donde han cubierto una gran cantidad de campeonatos provinciales, argentinos y hasta mundiales en otros países.