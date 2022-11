Mundial de Qatar: hora y TV de los partidos de hoy viernes 25 de noviembre

El Mundial de Qatar 2022 continúa este viernes 25 de noviembre, con otros cuatro choques más que emocionantes. Después de los electrizantes partidos que se han visto en los primeros días, la atracción prosigue. Con diferentes goleadas y batacazos que se han dado, arranca la segunda jornada de la fase de grupos. Buscando meterse en octavos de final, todos van con lo mejor que tienen.

No está demás recordar que el Mundial de Qatar 2022 llevará a cabo duelos todos los días hasta el próximo martes 6 de diciembre, inclusive. Tras el choque inaugural y los tres juegos del día siguiente, son cuatro los eventos diarios por toda la fase de grupos. Claramente los amantes del buen fútbol tendrán mucha entretención para lo que resta del año, ya que el final del certamen llegará el 18 de diciembre.

Mientras tanto, los octavos de final se darán el sábado 3 de diciembre, un día después del fin de la fase de grupos. Lo mismo llegará con los cuartos de final, que se darán los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre. Las semifinales se idearon para los días martes 13 y miércoles 14 del mismo mes. El fin de semana siguiente se terminará la acción con el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 17 y, la gran final, el domingo 18.

Mientras tanto, este viernes 25 de noviembre, habrá nuevamente cuatro compromisos interesantes para los fanáticos. En el primer turno, Gales e Irán chocarán en el Estadio Ahmed bin Ali. Después, Qatar y Senegal continúan en el Estadio Al Thumama. El tercer choque del día es para Países Bajos y Ecuador, en el Internacional Jalifa. Por último, Inglaterra y Estados Unidos sacarán lo mejor de sí mismos en el Al Bayt.

Partidos de hoy viernes 25 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022

Gales vs. Irán

Estadio: Ahmed bin Ali.

Hora: 5:00 am (Hora del Este de Estados Unidos), 4:00 am (Hora de México) y 7:00 am (Hora de Argentina).

TV: TyC Sports y DirecTv.

Qatar vs. Senegal

Estadio: Al Thumama.

Hora: 8:00 am (Hora del Este de Estados Unidos), 7:00 am (Hora de México) y 10:00 am (Hora de Argentina).

TV: TV Pública y DirecTv.

Países Bajos vs. Ecuador

Estadio: Internacional Jalifa.

Hora: 11:00 am (Hora del Este de Estados Unidos), 10:00 am (Hora de México) y 1:00 pm (Hora de Argentina).

TV: TyC Sports y DirecTv.

Inglaterra vs. Estados Unidos

Estadio: Al Bayt.

Hora: 2:00 pm (Hora del Este de Estados Unidos), 1:00 pm (Hora de México) y 4:00 pm (Hora de Argentina).

TV: TV Pública y DirecTv.