La Difunta Correa volvió a ser la cábala de la selección argentina. Al igual que el triunfo contra México, la bandera del ícono sanjuanino estuvo presente en el Estadio 974 para presenciar la gran victoria ante Polonia por 2-0 por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

“Para esta ocasión, mi amigo Ramiro estuvo en otro punto diferente al mío y él llevó la bandera”, dijo Fernando Alamino, uno de los fanáticos sanjuaninos que llevaron la insignia, a DIARIO HUARPE. Además, contó que en esta ocasión decidieron colgarla.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sobre el partido contra la selección polaca expresó que fue “una fiesta tremenda”. Con respecto a la presencia argentina, dio a conocer que “85% del público” alentó por la albiceleste y que “analizarán bien” si irán a los próximos partidos.

Anécdota y cábala versus México

“Llegué un día antes a Qatar. Para el primer partido con mis amigos salimos casi dormidos. Como llegábamos tarde, me di cuenta de que me la olvidé en el hotel. Me quería matar cuando estuve en el estadio”, manifestó Fernando tras el encuentro del último sábado. Por este motivo, resaltó que para el choque con México no se la olvidó y “para el próximo tampoco”.

En este sentido, el sanjuanino remarcó que es creyente de la Difunta Correa. “Siempre está con nosotros”, aseguró. También dio a conocer que le hizo una promesa para que la selección pase a la siguiente ronda. “Hay que ir paso a paso, como diría Mostaza Merlo”, indicó.