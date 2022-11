Luego del gran triunfo de Argentina ante Polonia por 2-0, el director técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa. Tras el triunfo la última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, el entrenador manifestó que “nos somos candidatos a nada” y que Australia no es un rival fácil.

“Estamos contentos, pero no efusivos. Si seguimos jugando como hoy (en referencia a este miércoles), vamos a complicar a los rivales”, dio a conocer el oriundo de Pujato. En cuanto al partido, manifestó que “fue mérito nuestro anular a Polonia” y que “los jugadores han hecho un partido muy completo”.

A pesar de que expresó que “somos un equipo que vamos a dar pelea”, dijo que “hay que seguir, porque no somos candidatos a nada”. Con respecto al encuentro en octavos de final, señaló que “el que piensa que Australia va a ser fácil, está equivocado”.

En el final de la conferencia, Scaloni indicó que sacó a Di María porque el mediocampista “sintió algo en el cuádriceps y lo sacamos”. También, ratificó que “a Messi, si él no me lo pide, no lo saco”.

Las palabras de Lionel Messi

Una vez finalizado el partido, Lionel Messi brindó algunas declaraciones. El astro argentino hizo referencia al penal fallado en el primer tiempo y la fortaleza del seleccionado para no desanimarse.

“De haber errado el penal, el equipo salió fortalecido de eso. El equipo estaba convencido de que íbamos a ganar, era cuestión de que entre el primero”, dijo el delantero. “Una vez que hicimos el gol, el partido se iba a jugar como queríamos nosotros”, abundó durante su relato.

Tras las sensaciones del último partido de fase, el Diez palpitó el cruce de Argentina frente a Australia, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, que se disputará el próximo sábado desde las 16 horas. “Sabíamos el resultado, pero, más allá de eso, nosotros tenemos que preparar el partido como los preparamos siempre. Sabemos que va a ser durísimo. Dimos un pasito más”, aseveró.