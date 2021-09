Murieron dos sanjuaninos en un choque e internaron a otros en grave estado

La mañana de este domingo comenzó con un siniestro vial fatal ocurrido en el departamento Pocito en el que se registraron dos sanjuaninos fallecidos y otros heridos de gravedad que debieron ser internados.

Desde Relaciones Policiales informaron que el choque ocurrió a las 5.30 en Ruta 40 y calle 12 entre un auto Chevrolet Celta y una camioneta Toyota Hilux. Aún se desconocen los motivos por los que se produjo, pero debido al impacto ambos vehículos volcaron y la camioneta terminó en una zanja de la zona. Mientras que, el rodado menor quedó destrozado.

Ambos vehículos volcaron. Foto: gentileza Relaciones Policiales.

Producto del accidente fallecieron dos personas mayores de edad de las cuales, hasta la mañana de esta jornada, no informaron su género, edades ni datos personales. Esto es porque todavía sus familiares no se enteraron de la situación. Además, debieron trasladaron a algunas personas hasta el Hospital Guillermo Rawson con estados de salud de distinta gravedad. Con respecto a éstas últimas, no dieron a conocer la cantidad ni los datos.

Foto: gentileza Relaciones Policiales.

Hasta la zona llegaron efectivos de la comisaría de la zona, personal de Criminalística y de Bomberos, todos bajo las directivas de la UFI Nº4.

Hasta el lugar llegó Criminalística y Bomberos. Foto: gentileza Relaciones Policiales.