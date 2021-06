Murió de coronavirus tras dar a luz y juntan donaciones para el bebé y sus dos hijos

Silvana Tulco, de 37 años, pudo conocer a su bebé recién nacido antes de fallecer a causa de Covid-19. Ese es el único consuelo que le queda a su marido, Ariel Quintana, de 38 años, luego de darle la bienvenida a su tercer hijo el cual no tuvieron la oportunidad de ponerle un nombre juntos.

Pero ahora, y con todo el dolor de la muerte de su esposa, Ariel debe hacerse cargo del hogar, su dos hijos de 12 y 5 años y un bebé de apenas días aún sin poder trabajar debido a problemas económicos en el oficio que es el único ingreso que tiene: el de remisero. Por esta razón, amigos y cercanos a la familia así como padres de los compañeros de escuela de los niños organizaron una colecta para ayudar a los Quintana a salir adelante tras la pérdida de Silvana.

"Ariel y los chicos están pasando por un momento muy delicado y difícil y decidimos reunirnos para ayudarlo. El es remisero, pero no puede salir a trabajar con su auto porque no tiene la RTO al día y el seguro", cuenta Néstor Guzmán, íntimo amigo de Ariel, a DIARIO HUARPE.

En estos momentos, lo que más necesitan es: Leche Nutrilon 1 o Vital 1 y pañales para recién nacido, ropa para bebé y niños, mercadería, artículos de limpieza e higiene para bebés y niños y toda la ayuda que se pueda brindar.

Silvana vivía con Ariel y sus dos hijos en una habitación en una casa de la familia de la mujer en Rivadavia, donde transcurrió su embarazo. Mientras su marido salía desde la madrugada hasta la noche como remisero, Silvana se hacía cargo del hogar y sus hijos en edad escolar, ya que ambos concurren a la Escuela Clara Rosa Cortinez en Capital: la niña de cinco años cursa el último año de jardín y el mayor de 12 está terminando sexto año. Sin embargo, todo se vino abajo para la familia cuando la mujer contrajo Covid-19 en el noveno mes de gestación.

"Empezó con insuficiencia respiratoria y llamaron a una ambulancia, pero no la trasladaron al hospital. En ese momento tenía 85 de saturación (respiratoria), pero como no se quedaron conformes y Silvina seguía con insuficiencia respiratoria, el 16 de mayo tuvieron que hacerle cesárea para no arriesgar la vida del niño", recuerda Néstor.

Poco después del nacimiento de su hijo, y sufriendo las complicaciones del coronavirus, la trasladaron a terapia intermedia del Hospital Doctor Guillermo Rawson. El 19 de mayo ingresó en terapia intensiva, de donde no salió hasta su fallecimiento el pasado lunes 31 de mayo.

"Ella se cuidó mucho durante el embarazo. Era la cabeza de la familia y una persona muy solidaria y alegre. Soñaban con tener una casa propia y estaba muy contenta con la idea de volver a ser mamá. Siempre estuvo orgullosa de sus hijos", cerró Néstor.

Para brindar ayuda o colaborar con la colecta los interesados pueden llamar al 264 446 4617 (Ariel Quintana) o bien acercarse por la Escuela Clara Rosa Cortinez, ubicada en las esquinas de calle Laprida y Alvear en Capital en horarios de clase.