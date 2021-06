Murió de Covid-19 una sanjuanina ícono de la solidaridad

El coronavirus no se detiene y sigue causando dolor en varias familias sanjuaninas. En las últimas horas falleció Érika Vera. La joven tenía 28 años y era oriunda de Chimbas. Toda su vida, de acuerdo a los mensajes de despedida, se dedicó a ayudar a los demás. Formaba parte de la asociación San Juan Solidario.

Al parecer la joven quedó internada, pero su cuadro se agravó hasta que falleció el lunes. Su partida causó conmoción en la provincia debido a que había trabado distintas amistades. Su rol altruista la convirtió en una mujer muy conocida en los ámbitos que frecuentaba.

“Todavía me cuesta creerlo, cómo es posible con tanta vida por delante, con ese corazón enorme, no he conocido persona más amorosa, más solidaria, con una humildad y simpleza, personas que valen oro. Vuela muy alto, amiga Erika Vera vuela junto a tu querida mamá y encuentra mucha paz”, publicó la exdiputada Daiana Luna Font. La exlegisladores envió un abrazo a la familia Vera y se lamentó por la pérdida de esta militante.

“Vuela alto, amiga. Como me cuesta creer y aceptar esta dura noticia, fuiste una gran mujer lo diste todo, siempre humilde con un gran corazón siempre ayudando al que más lo necesitaba. Que en paz descanses. Te quiero mucho, siempre en mis recuerdos y en mi corazón”, posteó la usuaria Yenii Frigueiro.

“Erika Vera te voy a recordar siempre, con esa ganas que le ponías a todo, con lo buena persona que fuiste, por estar siempre cuando te necesitaban. El cielo se ganó un ángel”, comentó Mica Lucero.