Murió en 2018 y sus compañeros la recordaron dándole a su papá la campera de promoción

El cielo encapotado contrastó con la alegría de los alumnos de 6to 1ª del Colegio Provincial de Rivadavia que este viernes, en el patio de la institución, entre música, baile y rostros pintados, presentaron la campera que identifica a la promoción 2019. Pero por debajo de ese ambiente de júbilo una ausencia los sobrevoló a todos. Una falta que los chicos quisieron cubrir con un gran gesto de amor.

Sol González, de 15 años, hubiera egresado este año junto a sus demás compañeros de la escuela ubicada en calle Meglioli antes de Libertador. Sin embargo, el destino se interpuso de manera trágica. A modo de homenaje y para recordarla, sus compañeros del Provincial de Rivadavia invitaron al papá y al hermano de la joven para hacerles entrega de su campera de promoción.

La joven murió el 2 de julio de 2018 junto a su hermano Mariano, de 10 años, y su mamá Rosana Saavedra, tras el incendio que se produjo en la vivienda que la familia compartía en el Barrio UDAP II de Rivadavia. El siniestro, el más fatal a nivel doméstico de los últimos 20 años en San Juan por la cantidad de víctimas, disgregó a un grupo familiar del que sólo sobrevivieron dos integrantes: Tomás, el hijo mayor del matrimonio, quien se encontraba estudiando en la Escuela Militar en Buenos Aires y su padre, Víctor González, quien horas antes había salido del hogar con rumbo a Mendoza para cumplir tareas laborales.

Este viernes, en esa escuela de Rivadavia, lo que se buscó fue que Sol no se borre del recuerdo de sus compañeros. Es por eso que, en el momento que hicieron entrega de la campera que le hubiese pertenecido, se cortó la música y fue Luciano Flores quien tomó el micrófono. “No podíamos dejar de recordarte Sol, aunque sabemos que siempre estarás con nosotros”, afirmó, a la vez que se interrumpió para contener las lágrimas.

“Extrañamos esa risa tan particular que tenías al igual que tu compañerismo. Ese último día que estuviste con nosotros te mediste la campera, estabas tan feliz y entusiasmada que no queríamos que este recuerdo no estuviera en manos de tu papá”, continuó el joven haciéndoles un gesto al papá y hermano de Sol para que se acercaran.

Allí los tres se fundieron en un abrazo ante el aplauso y las lágrimas de los demás compañeros de Sol y del cuerpo docente de la institución, mientras soltaron unos globos dorados que simularon los rayos del astro que se escondió detrás de las nubes.

Más tarde, Luciano dialogó con DIARIO HUARPE. “Sol se sentaba conmigo en el banco, éramos muy amigos. Siempre que llegaba tarde me retaba o me decía que no charlara tanto. Después de las vacaciones de invierno, cuando regresamos a la escuela, fue shockeante no tenerla al lado”, recordó.

Un recuerdo para siempre

Además de la entrega de la campera de Sol a su familia, los chicos quieren dejar una huella en el Colegio Provincial de Rivadavia. Para eso las autoridades dispusieron de una pared en el patio con la intención de que allí se pinte un mural en honor a la joven fallecida.

Si bien tienen algunos materiales, como pintura y pinceles, necesitan un poco más por lo que están buscando donaciones. También requieren que una persona experta los ayude a que la obra quedé a la altura y para ello buscan la colaboración de un muralista. “Todo va a quedar complementado con un jardín con bancos que queremos poner y que sea un lugar en el que Sol viva para siempre cada vez que alguien lo mire”, afirmó Luciano.