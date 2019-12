Murió la presidenta del grupo Horizontes SA, editora del diario El Tribuno de Salta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vicenta "Nena" Di Gangi, presidenta del grupo Horizontes SA, editora del diario El Tribuno de Salta, falleció en la capital provincial a los 86 años de edad.



Di Gangi, viuda del ex gobernador de Salta Roberto Romero y madre del ex gobernador y senador nacional Juan Carlos Romero, nació en Salta el 13 de julio de 1933.



Sus restos fueron velados y sepultados hoy en el mausoleo familiar del cementerio de la Santa Cruz, en la ciudad de Salta, donde se ofició una misa en su homenaje.



Además de madre y viuda de dos ex gobernadores de Salta, Vicenta era la abuela de la actual intendenta de la ciudad capital, Bettina Romero, y presidenta del grupo empresario Horizontes SA.



El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lamentó "profundamente el fallecimiento de la madre del senador nacional" Juan Carlos Romero, y aseguró que acompaña "a su familia en este difícil momento", publicó en su cuenta oficial de Twitter.



Hija de un hogar de inmigrantes italianos, provenientes de Sicilia, Vicenta se casó muy joven con Roberto Romero, a quien acompañó y apuntaló desde entonces en sus emprendimientos, que culminarían en la constitución del grupo empresario Horizontes SA, cuyo logro más notorio es el diario El Tribuno.



En 1992, cuando Romero murió atropellado por un vehículo en Brasil, Di Gangi debió asumir la presidencia de la empresa editora.



Como primera dama de la provincia, y después como presidenta de Horizontes SA, conservó siempre un perfil bajo y participó, entre otras iniciativas, en la Feria de la República, una entidad solidaria integrada por las esposas de los gobernadores de todas las provincias durante la presidencia de Raúl Alfonsín.