Murió un sanjuanino clave dentro del Concejo Deliberante de Rawson tras estar internado por Covid

La pandemia de coronavirus avanza en San Juan y a su paso deja dolor entre los allegados y familiares de los sanjuaninos que pierden la vida a causa de la enfermedad. En estas últimas horas se conoció que murió el secretario del Concejo Deliberante de Rawson, Héctor Ramón Murúa, de 63 años. En el organismo decidieron suspender las actividades este lunes y martes para acompañar el duelo de la familia. El hombre falleció de un paro cardiaco luego de haber estado internado con Covid-19.

El 11 de abril su hija Macarena Murúa habló con DIARIO HUARPE. La joven contó la odisea que tuvo que atravesar con su padre para conseguirle una unidad de terapia intensiva para que lo pudieran tratar. En esa oportunidad pedía cadenas de oración para su pronto recuperación.

Buenas noches, debemos comunicar una noticia muy triste. A fallecido el compañero de trabajo Hector Murua. Que Díos lo... Publicado por Concejo Deliberante de Rawson San Juan en Domingo, 2 de mayo de 2021

La joven explicó que dos de los compañeros de su padre dieron positivo y enviaron a todos a hisoparse. Héctor lo hizo el martes 23 de marzo, aunque ya se sentía cansado, pero pensó que podía ser el agotamiento propio del trabajo. El miércoles 24 obtuvo el resultado: era positivo. Esa mañana el hombre se levantó de la cama desganado. Su hija comentó que vomitaba y casi que no podía respirar.

Rápidamente Macarena llamó al 107. La joven les rogó por la atención porque sabía que si su padre se quedaba en su casa probablemente moría. Los médicos revisaron a su papá y le aconsejaron que guardara reposo y si el cuadro se agravaba que la joven volviera a llamar. Sin embargo, a los pocos minutos su cuadro general se complicó. “Estaba morado, ya no podía respirar”, confesó. Llamó nuevamente al 107. Al lugar llegó otro médico y decidieron el traslado porque le dijo que sus pulmones “no daban para más”.

El hombre finalmente consiguió una cama en la terapia del Hospital Privado. “Mi papá se agravó mucho y no podía respirar. Fue tanto lo que les dije que me hicieron una excepción para que no se me muriera en la casa”, sintetizó.