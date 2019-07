Murió repentinamente un actor de "Peaky Blinders"

Este último domingo murió de forma repentina Karl Shiels a los 47 años de edad, el hecho trascendió días después.

Fue la representante del actor de "Peaky Blinders", Lisa Richard, quien confirmó la muerte a través de un comunicado. "Estamos profundamente conmocionados y tristes al enterarnos del fallecimiento repentino de Karl Shiels", informó.

Shiels interpretó en 2013 un papel en Peaky Blinders. Además, trabajó en películas como Batman Begins, Veronica Guerin, Intermission, The Clinic y Capital Letters, por la cual fue nominado para un IFTA a “Mejor Actor” en 2004.

La última imagen que el actor publicó en la red social Instagram es del 21 de abril. En ella sale sosteniendo un bebé. "Primer premio en el concurso anual" You' Do Do Falking Nuttin" escribió.

