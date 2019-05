Murió una joven y creen que fue por inhalar monóxido de carbono

En la siesta de este domingo una mujer cuya vivienda se encuentra en calle Suipacha a metros de Ignacio de la Roza, perdió la vida. Efectivos de la comisaría 4º le confirmaron a DIARIO HUARPE que están evaluando la hipótesis de que haya inhalado monóxido de carbono mientras dormía.

La joven que perdió la vida tenía 24 años, estaba junto a una mujer de 38 que fue trasladada de forma inmediata al Hospital Marcial Quiroga con todos los músculos adormecidos, ahora, “se está recuperando”, según expresó el personal policial.

Aseguraron también que “en teoría” la conexión de gas era clandestina. Además, no había ningún tipo de ventilación, ni medidas de seguridad en el hogar. Por ejemplo, “la cocina no tenía la campana, el calefón no tenía la tubería de salida hacia el exterior, el calefactor no era tiro balanceado y todo estaba cerrado, sellado u obstruido”, expresaron desde la comisaría 4º.