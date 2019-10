Nacional, con el argentino Bergessio, ganó y es líder del Clausura uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Nacional, con la presencia del argentino Gonzalo Bergessio, derrotó hoy por 2-0 a Boston River y continúa en lo más alto de la clasificación del Clausura de la primera división del fútbol de Uruguay, al comenzar la cuarta jornada. En el estadio Campeones Olímpicos de Florida, el conjunto 'tricolor' se impuso con los goles convertidos por Felipte Carballo (Pt. 41m.) y Matías Zunino (St. 4m.). El delantero cordobés Bergessio, de 35 años, ingresó a los 22 minutos de la segunda etapa, según registró un informe del sitio Tenfield. El ex atacante de Racing, San Lorenzo y Vélez, entre otros clubes, entró por Thiago Vecino. En el elenco perdedor, en tanto, se desempeñó el lateral argentino Pedro Silva Torrejón (ex Boca y Olimpo de Bahía Blanca). Con este éxito, Nacional reúne puntaje perfecto y lidera la clasificación con 12 puntos, escoltado por el sorprendente Progreso (10), que superó como visitante a Montevideo Wanderers en el Parque Viera, con anotación de Agustín González, mediante un tiro penal. En el estadio Ubilla de Melo, en tanto, Cerro Largo, con sendos goles de los argentinos Tomás Fernández y Mauro Luna Diale (ambos ex Boca Juniors), vapuleó a Rampla Juniors, por 5-1. Otros resultados: Danubio 1-River Plate 1; Racing 4-Fénix 1. Mañana jugarán Juventud de las Piedras-Defensor Sporting (con Mariano Pavone); Liverpool-Peñarol (con Lucas Viatri) y Plaza Colonia-Cerro, los tres a partir de las 16.00.