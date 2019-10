Naciones Unidas pide a Colombia acelerar la reinserción de ex guerrilleros y dar seguridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ONU urgió hoy a Colombia a acelerar las medidas para la reinserción de los ex combatientes de las FARC y a garantizar su seguridad y la de líderes sociales y activistas, en el marco del acuerdo de paz sellado con la disuelta organización guerrillera en 2016. Naciones Unidas reiteró el compromiso de Colombia con el fin del conflicto en su revisión trimestral del proceso de paz, pero dejó claro que queda mucho por hacer. El enviado de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, que presentó su informe ante el Consejo de Seguridad, destacó la necesidad de más avances en la reintegración social de los antiguos combatientes, sobre todo después de que varios ex líderes de la guerrilla hayan anunciado la vuelta a las armas. "Es ahora más importante que nunca apoyar a las mujeres y hombres que siguen decididamente comprometidos con la paz y a transformar sus vidas y las de sus familias y comunidades", dijo Ruiz Massieu. El diplomático señaló que se consiguieron resultados con proyectos productivos aprobados por las autoridades con este fin, pero subrayó que "se necesitan más esfuerzos" dado que los proyectos que recibieron financiación del gobierno benefician únicamente a un 14,7 % de los guerrilleros desmovilizados. "Es clave acelerar el ritmo de los desembolsos de financiación y garantizar el acceso a tierras", insistió, citado por la agencia de noticias EFE. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, replicó a ese análisis y recordó que este proceso "no estaba pactado como tal" en el Acuerdo de Paz y que presenta "una serie de complejidades", pese a lo cual el gobierno está avanzando. Ruiz Massieu alertó además de la situación de los más de 8.000 ex guerrilleros que viven lejos de los espacios que se crearon para que los antiguos miembros de las FARC se concentrasen y dejasen las armas, dado que tiene "acceso limitado a los beneficios de la reintegración y son más vulnerables a la violencia y al reclutamiento por parte de grupos armados ilegales". Según el último informe de Naciones Unidas, al menos 52 ex miembros de las FARC fueron asesinados este año y hay denuncias de 123 presuntos asesinatos de defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Ese asunto fue subrayado por una mayoría de los quince miembros del Consejo de Seguridad, en especial ante la perspectiva de que la violencia pueda aumentar en torno a las elecciones locales y regionales del próximo 27 de octubre. Asimismo, los miembros del Consejo de Seguridad condenaron de manera unánime la vuelta a las armas decretada por varios ex líderes guerrilleros y alabaron la respuesta del gobierno, del partido FARC, que los expulsó de sus filas, y de la sociedad en su conjunto.