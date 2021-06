Nasisi por la suspensión de las elecciones: "Se le hace daño a la UNSJ con este tipo de acciones"

En el hall del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) las actuales autoridades y algunos de los candidatos a rector de la casa de altos estudios se realizó este jueves una conferencia de prensa, tras la resolución de la Cámara Federal de Mendoza que suspendió provisoriamente el acto electoral que debía realizarse este jueves. La resolución de la Justicia Federal sucedió en respuesta a la presentación que realizó la consejera superior Mónica Morvillo, quien cuestionó la participación y postulación de docentes que no concursaron sus cargos.

El rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, tomó la palabra en primer lugar y explicó que como institución se acató la resolución de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza. Sin embargo, no pudo precisar fecha para que se puedan hacer las elecciones universitarias "porque dependemos de la resolución que tome la Justicia y nos habilite a hacerlas. Y esto puede ser en un abanico bastante amplio de posibilidades. Lo que sí tenemos por cierto es que como universidad vamos a convocar rápidamente a una reunión del Consejo Superior y posiblemente de Asamblea Universitaria a fin de estudiar los pasos a seguir en función de esto. Como les digo, no hay fecha cierta".

Además, afirmó sentirse "muy apenado por esta situación porque creo que no se le hace daño a una persona, se le hace daño a una institución con este tipo de acciones. La universidad necesita urgentemente renovar sus autoridades y desde ese punto de vista este tipo de cosas nos hacen mucho mal. Yo no hablo de personas particulares, hablo de acciones y me parece que estas acciones han dejado a la universidad con un daño muy grande".

Nasisi señaló que "siempre desde la universidad hemos trabajado en la ampliación de derechos, por eso las resoluciones que el Consejo Superior ha tomado en función de esto. La gran duda que se tiene es sobre la actuación del Consejo Superior y en este sentido yo quiero manifestarme a favor de lo que ha hecho pensando en lo mejor para la universidad y para las personas que trabajan en la UNSJ para ampliar sus derechos. Hay personas que no lo entienden de esta manera y por eso ha sido esta situación".

Sin fecha cierta para que se puedan celebrar las elecciones ni tampoco para la reunión del Consejo Superior, el rector dijo que esperarán la resolución de la Cámara Federal de Mendoza para dar los siguientes pasos. "En función de esto, creo que se empieza a complicar que las nuevas autoridades puedan asumir el 1° de julio, tal como lo dictamina el estatuto universitario y serán el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria las que dictaminen cómo seguir adelante".

Presencia de candidatos

El actual candidato a rector por "Juntos Somos UNSJ", Roberto Gómez, dijo que va a cumplir lo que corresponda según lo que resuelva la Cámara Federal de Mendoza, pero que deben considerarse "los tiempos y el esfuerzo que ha hecho la comunidad universitaria para avanzar en el proceso electoral y la necesidad también de poder normalizar la situación de quienes estamos en funciones".

"Tenemos que salvar esta situación de incertidumbre que estamos viviendo y para eso será importante lo que decida la Asamblea Universitaria. Seguiremos trabajando con la preocupación puesta en que esto hace que la universidad quede en una mala posición", concluyó.

Roberto Gómez, candidato a rector por Juntos Somos UNSJ. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Luego, la candidata a rectora por "Pluralidad y compromiso", Rosa Garbarino, manifestó sentirse con mucha tristeza después de reflexionar sobre lo que sucedió en la noche del miércoles. "A veces cuando no se consigue imponer la voluntad en la votación del Consejo Superior o en la Asamblea Universitaria, después por intereses absolutamente personales y mezquinos se llega a la Justicia, como ha pasado en este caso. Porque también hay que decirlo: esta posición se tomó por parte de una exconsejera superior y cada vez que lo planteó perdió absolutamente la elección y decidió llevar esto a la Justicia".

"Yo quiero decir que la tristeza es grande, hemos trabajado mucho y hoy estamos esperando que desde la Justicia se dirima lo que ya se había decidido dentro de la universidad por consenso absoluto el derecho político que tenían todos los interinos que habían regularizado por el artículo 73. La decisión política de la universidad fue esa y la avalamos porque entendíamos que había que aumentar derechos y hoy vemos con mucha conmoción el hecho de que no solamente está en juego cuándo se hace la elección, están en juego los derechos políticos que van a ser avasallados y que esta universidad les dio por justicia a gente que llevaba más de 20 años como interino y que nunca se los llamó a concurso, por ese motivo se les dio la regularidad", cuestionó.

Garbarino apuntó: "Decimos que tenemos un espíritu democrático, pero cuando no ganamos una elección, cuando queremos llevarnos puesta la elección de la universidad diciendo que iba a ser un caos porque todos nos íbamos a morir y cada uno de nosotros íbamos a ser responsables de las muertes que fueran a votar, cuando no alcanza con eso nos vamos a la Justicia, nos sale la jubilación, dejamos la bomba dentro de la universidad para que todo esto se estrelle. Hay mucho dolor, pero el dolor fortalece. Por lo tanto, todos los que estamos acá vamos a luchar para que los derechos políticos de los regularizados puedan votar y puedan ser elegidos porque estamos convencidos de eso".

Rosa Garbarino, candidata a rectora por Pluralidad y Compromiso. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Finalmente, el candidato a rector por "Universidad Activa", Jorge Cocinero, consideró que "hoy la universidad está de luto". "Realmente sentimos una tristeza profunda por no poder llevar adelante la elección de las autoridades que tienen que llevar adelante la sucesión de un proceso que se gestó después de un año de atraso. Más que nunca creemos que vamos a salir a levantar la bandera de la democracia. A esta institución la tenemos que defender. Creemos que inmediatamente la universidad debe tomar una medida de apelación de forma urgente porque el interés es de todos quienes integramos la UNSJ. Los interinos regularizados tienen los mismos derechos y así lo afirmó la Asamblea Universitaria".

Jorge Cocinero, candidato a rector por Universidad Activa. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.