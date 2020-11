Natalia Falcón, la sanjuanina que perdió el trabajo y hoy la rompe con su puesto de café

Ganas de reinventarse pese a la realidad que la rodea. Esa es la premisa que tiene la sanjuanina Natalia Falcón. La mujer de 38 años comenzó el 2020 con muchos sueños, pero en el mes enero se quedó sin trabajo y vio frustrada su posibilidad de concretarlos. Desde su adolescencia había pasado la mayor parte de su tiempo atendiendo a la gente en el comercio, aunque las puertas se le terminaron cerrando.

Nunca pensó en tirarse a la cama a llorar. Alejada de eso, Natalia buscó la alternativa para salir adelante. No solamente estaba preocupada por su situación económica, sino también con el sustento diario de sus tres hijos: Brisa, de 18 años; Ignacio, de 16; y Guadalupe, de 10. La sanjuanina es mamá soltera y la asistencia de sus ‘pichones’ quedó a su cargo.

Hizo uso del dicho popular que realza la idea de que ‘el sol sale para todos’ y en febrero, cuando en San Juan se lo celebra con una fiesta nacional, ella tuvo una idea radiante. Con su instinto emprendedor le pidió a un amigo de su hermano el carro que tenía en su casa. El hombre aceptó su requerimiento y así fue como el 25 de febrero Natalia instaló su puesto de café al paso en calle Mendoza y Mary O’ Graham justo frente al Cuartel de Bomberos Central en el límite entre Capital y Chimbas.

“Nunca me gustó ser moza y eso que tuve oportunidades, pero nunca acepté. De todos modos, siempre me sentí cómoda atendiendo al público. No imaginé tener este puesto y que fuera con tanto éxito”, contó Natalia a DIARIO HUARPE.