Negri dijo que le preguntarán a Guzmán "cuál es la estrategia legal" en el tema deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, adelantó hoy que en la sesión informativa a la que asistirá mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, le preguntarán "en qué consiste la oferta financiera y cuál es la estrategia legal que llevan adelante", en el marco del proceso de renegociación de la deuda.



El diputado cordobés de la UCR detalló que los jefes de todos los bloques se reunieron ayer con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien les confirmó la visita del ministro Guzmán, y comenzaron a definir el esquema de trabajo de la sesión especial prevista para mañana.



En declaraciones a radio Continental, Negri dijo que será una "suerte de sesión informativa", en el marco de la cual le preguntarán cuál es "el programa macroeconómico que el gobierno dijo que tiene, pero no lo pensaba anunciar".



Además, anticipó que buscarán saber "en qué consiste la oferta financiera y cuál es la estrategia legal que llevan adelante" en el marco de la renegociación de la deuda.



Sobre su apoyo a la ley que permite renegociar la deuda, afirmó que su partido en estos 60 días ha "ratificado los instrumentos que requirió el gobierno, incluso con una ley que en términos formales no hacía falta", y destacó que su sector cree que es un "tema serio".



"El ámbito natural a donde el ministro debe ir es es la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. Esperemos que la próxima semana esa comisión se constituya en forma urgente", indicó.



Por otra parte, consideró que "hay una percepción social de que estamos ante un gobierno bifronte", que plantea miradas contrarias en distintos temas.



"Está la percepción social de imaginar que estamos ante un gobierno bifronte. Es como que el Presidente (Alberto Fernández) a cargo de la política exterior en muchos casos va en una dirección y los más cercanos a la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) o ella misma plantean otro tipo de camino. No son diferencias menores", opinó Negri.



Consultado luego por la definición de presos políticos, sostuvo que "no es un problema semántico, hay políticos que están presos por hechos de corrupción, hay políticos procesados, condenados y funcionarios con juicios con fecha fijada".