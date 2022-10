Netflix: la historia de terror basada en hechos reales que impacta al mundo

Una nueva película de Netflix está dando mucho para hablar en estos días, con una historia escalofriante. El gigante de streaming continúa añadiendo imágenes basadas en hechos reales en su amplio catálogo, pero, en esta oportunidad, rompió con todo. Luego de lanzar "Dahmer" y "El vigilante", ahora estrenaron el pasado 19 de octubre "The Stanger" (El extraño), un film enfocado en un caso policial que se dio en 2003.

Cabe resaltar que el mismo se grabó en Australia y está dentro del género policial. Interpretado por los actores Joel Edgerton, Sean Harris y Jada Alberts, con la dirección de Thomas M. Wright, impacta de lleno en las pantallas. La nueva producción de Netflix, "El extraño", se enfoca en cómo un policía encubierto tiene una relación cercana con una persona sospechosa de asesinato. Eso, buscando ganar su confianza y lograr que confiese.

En los últimos días, el propio director Thomas M. Wright habló con el medio The Guardian y resaltó: "No había forma de que hiciera esto. Me daba mucho miedo. Pensé: esto es demasiado duro. Sabía lo que supondría, en términos de la profundidad de la investigación que se requeriría y el compromiso que me exigiría. Mi pareja me dijo: 'No quiero que hagas esto. Sé a dónde vas a llegar'".

"Pero cuanto más me sentaba con ella, y cuanto más la leía, empezó a revelarse como una película que no trata de la violencia en absoluto. Está claro que el motivo de la película es un acto de violencia innombrable... que encarna lo peor de lo que son capaces los animales humanos. Pero ese no es el tema de la película", agregó después. En estos días, el film está entre lo más visto de Netflix en varias partes del mundo.

Reparto del nuevo título de Netflix

Joel Edgerton.

Sean Harris.

Jada Alberts.

Cormac Wright.

Steve Mouzakis.

Matthew Sunderland.

Fletcher Humphrys.

Alan Dukes.

Ewen Leslie.

Gary Waddell.