Netflix: la película que dura 1 hora y 35 minutos y atrapa todas las miradas

La plataforma de Netflix estrenó una película que ya está siendo sensación en estos días. Más allá que falta más de un mes para las fiestas de fin de año, ya comenzaron a aparecer los distintos filmes correspondientes a esa época. "Navidad de golpe", una comedia romántica protagonizada por Lindsay Lohan, es la última gran apuesta de la empresa. En estos días, está en el primer lugar de lo más visto.

Por lo que se ha podido apreciar, Navidad de golpe fue dirigida por Janeen Damian, el que también se encargó del guion. Eso, en conjunto con Jeff Bonnett, Michael Damian y Ron Oliver. Esta película, que dura 1 hora y 35 minutos, es una producción de Motion Picture Corporation of America y Riviera Films, pensada para Netflix. Sin dudas, un título que ya está generando muchas repercusiones.

"Tras perder la memoria esquiando, una heredera mimada termina al cuidado de un viudo desafortunado y su hija en los días previos a Navidad", es lo que se lee en la sinopsis oficial de la película. En la misma, Lohan protagoniza a Sierra Belmont, quien es una heredera que tiene todo lo que desea. Sin embargo, tiene un accidente de esquí y termina con amnesia. Poco a poco, su vida cambia por completo.

En cuanto a las críticas, Navidad de golpe recibió elogios y pulgares hacia abajo por parte de la prensa especializada. De hecho, desde Variety redactaron: "Una niña de papá mimada y un padre soltero arruinado financieramente se recomponen en esta conmovedora película navideña". Luego, AV Club dictó: "Lindsay Lohan es la mejor parte de esto. Es una tontería, una sitcom, y es imposible llamarla 'buena', pero Falling For Christmas es una de esas películas malas que son muy atractivas". Para cerra, The New York Times sentenció: "Si este es el nivel al que nos enfrentamos, prefiero la amnesia".

Reparto de la película que es furor en Netflix

Cabe resaltar que la película de Netflix está protagonizada por Lindsay Lohan (Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls), luego de nueve años de ausencia en los grandes filmes. A su vez, aparecen Chord Overstreet (Glee) como el viudo Jake Russell, George Young (Malignant, Containment) como Tad Fairchild y Jack Wagner como el padre de Sierra. Olivia Perez, Sean J. Dillingham, Antonio D. Charity, Alejandra Flores, Ali Lohan, Kate Rachesky y Lonzo Liggins, acompañan.