Nico Gaitán cada vez más cerca de Boca

Con una trayectoria de lo más movida y tras pasar por el Atlético de Madrid, el Chicago Fire en la liga estadounidense, el Dalian Yifang de la superliga china y más recientemente por el Lille en Francia, el jugador de futbol profesional procedente de Argentina y actual jugador del Club Atlético Peñarol, puede encontrarse ante otro de los momentos clave de su carrera profesional en el mundo del futbol.

Ahora, Nico Gaitán puede volver a convertirse en una pieza clave de un equipo como es el Boca Junior. Con todo el mundo atento a la Copa Argentina, Boca solo pone su mirada en el que será el nuevo fichaje.

Así pues, no parece faltar mucho para que el estadio de la bombonera vuelva a dar la bienvenida a quien ya formó parte de la familia del Boca Juniors tantos años atrás como debutante en la primera división argentina. Este movimiento se plantea en una situación en la que el mítico equipo argentino trata de rehacer su plantilla de cara a la próxima temporada. El perfil de Gaitán resulta interesante para el Boca por ser un jugador que ya conoce el equipo y también combina esta experiencia en el Boca Juniors con su experiencia en equipos de primer nivel de ligas europeas muy importantes a nivel mundial.

No debe de hacer especial gracia a los seguidores del club actual de Nico Gaitán el Club Atlético Peñarol, que se marche a la liga argentina, especialmente tras el encuentro entre las selecciones argentina y uruguaya el pasado diez de octubre. Aunque lo cierto es que el jugador no lleva demasiado tiempo en la liga uruguaya. De hecho, son solo minutos lo que Gaitán lleva de tiempo de juego en su actual club, pero como hemos mencionado, su carrera no ha sido en absoluto estable y no se puede descartar otro cambio en este punto. Es algo que no resulta para nada improbable. Sin embargo, parece ser esta misma inactividad e inestabilidad lo que aun granjea ciertas dudas acerca del futuro fichaje.

Independientemente de las consideraciones del actual club, el Peñarol, las conversaciones parecen estar yendo por buen lugar. Por el momento solo podemos especular y esperar hasta que poco a poco se vayan aclarando las cosas. Conforme vayamos conociendo más información podremos saber qué le deparará al jugador argentino y si el ex del Boca finalmente regresará a casa.