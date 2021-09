Tivani: "Todavía no caigo con lo que le pasó a Nico"

El mundo del ciclismo está aún conmocionado con la muerte de Nicolás Naranjo, quien falleció el domingo a causa de una dura caída el día sábado cuando competía por la 9º fecha de la Temporada de Pista en Mendoza.

Uno de los grandes amigos que le dio el ciclismo a Naranjo fue su tocayo Nicolás Tivani, quien no puede creer todavía lo que le pasó a su amigo, pero intenta recordarlo de la mejor manera. En diálogo con DIARIO HUARPE contó sus sensaciones y algunas anécdotas que tuvo con Naranjo.

"Teníamos una amistad muy linda porque compartimos muchos momentos juntos. Él era una persona que no se llevaba mal con nadie, era una persona muy querible, que se hacía querer por todo el mundo. Sin dudas que nos deja un vacío muy grande en todos nosotros. Te juro que quiero despertarme de esta pesadilla y que todo sea mentira, pero debemos ser fuertes y tratar de salir adelante, principalmente para apoyar mucho a su esposa, su hijita, su mamá y su papá", señaló.

"Nunca tuve una pelea con Nico porque era muy buena persona, siempre te decía la justa, pero de buena manera, nunca de mala manera. Todo el día andaba haciendo chistes, era muy raro verlo de mal humor, por eso siento que nos dejó un vacío muy grande", reconoció.

También el pocitano recordó un par de anécdotas con el ciclista de La Bebida, "Recuerdo cuando fuimos a la Vuelta de Uruguay con la Agrupación, lo pasamos muy bien, teníamos que viajar mucho de etapa a etapa y esos viajes eran maravillosos. En Bolivar nos cansábamos de joder, en una crono que nos había ido mal, estábamos en la pieza y el "Colo" Velárdez lo agarró en la cama y le empezó a pegar en las piernas mientras yo los filmaba (Ver video), Velárdez le pegaba en las piernas y le decía que si le dolían era porque estaban descansadas porque no había hecho una buena crono, -risas-, el Nico le decía que el era sprinter y trataba de defenderse -nuevamente risas-, y esas cosas, lo pasábamos muy bien", recordó Nicolás Tivani.



(Video: gentileza)

En relación a como pudo haber sido el accidente y de los códigos entre ciclistas, Tivani manifestó, "No se como sucedió el accidente, pero si creo en los códigos entre colegas. Uno nunca piensa que van a suceder estas cosas, pero tenemos que darnos cuenta que debemos respetarnos entre nosotros, porque sino pasa lo que le pasó a mi querido amigo. No quiero imaginar que fue de mala intención lo que le pasó a Nico, pero cuando pasan estas cosas uno se da cuenta de que no sabemos disfrutar los lindos momentos con los amigos, la familia. A uno le cuesta darse cuenta lo que genera en el público y Nico siempre generó lo mejor en la gente porque lo amaban", continuó diciendo el hombre de la Agrupación Virgen de Fátima.

El sepelio de Naranjo

Tras la decisión de la familia de donar los órganos de Nicolás Naranjo en el Hospital Central de Mendoza, los restos del múltiple campeón sanjuanino llegan a San Juan en la madrugada y serán velados a partir de las 9 de la mañana en la cancha del Club Sportivo Rivadavia, club del cual era hincha allí en La Bebida.

La Secretaría de Deportes armará una carpa dentro de la cancha y allí podrán ir a despedir al ídolo. El mismo se extenderá hasta las 18 para luego ser trasladado al Cementerio de Rawson donde descansarán sus restos.