"No eres bienvenido": El mensaje que recibió Cristiano Ronaldo de la hinchada del club al que iba a llegar

El mercado de pases en Europa está que arde, dentro de los futbolistas que busca club se encuentra Cristiano Ronaldo y, aunque se cree que le sería fácil encontrar una institución que lo pretenda, al luso se le está complicando convencer a los directivos de los grandes de Europa de que lo fichen.

En principio fue el Sporting de Lisboa quien le cerró las puertas y su entrenador explicó que no lo precisaban para competir por la Champions League. Ahora, todo estaba apuntado a que el CR7 se convirtiese en refuerzo del Atlético de Madrid, pero los hinchas dijeron "No".

Publicidad

En un partido amistoso que disputaron los Colchoneros en el día de ayer, se pudo ver una bandera colgada entre la hinchada que decía "CR7 not welcome", luego de toda una vida de rivalidad, los fanáticos del Atlético de Madrid, no aceptarían ver a Cristiano con su camiseta.

Si bien el futbolista portugués habría recibido el ok por parte de Diego Simeone para incorporarse, esto podría cambiar los planes. Habrá que esperar, primero, para ver si los directivos del Manchester United le facilitan la salida y segundo, a que club se dirige Cristiano Ronaldo.

Hinchada Atlético de Madrid. Fuente Marca

El paso de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid

La condena de CR7 para sumarse al Atlético de Madrid es su paso por el Real Madrid, tantos años convirtiendo goles en contra de los Rojiblancos no es bien recordado y mucho menos bienvenido. Sin saber aún si la dirigencia tomará en cuenta el deseo de los hinchas, Cristiano Ronaldo se perfilaba como una buena incorporación para disputar la Champions League.