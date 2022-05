No se secó el parquet y no pudieron usar la cancha para el torneo de patín

"En este momento deberíamos estar de fiesta, pero no pudo ser", con estas palabras Susana Fernández, secretaria de Deportes, Cultura y Educación del municipio de Rawson, confirmó que el Complejo La Superiora no fue sede de un importante torneo internacional de patín. El problema que tuvieron fue que un derrame de agua dañó la cancha de parquet y no pudieron repararla antes de este evento.

Los inconvenientes en las instalaciones comenzaron a principios del mes de mayo cuando se rompió un caño de agua. Los inspectores de Bomberos fueron al lugar para verificar el funcionamiento del sistema para apagar incendios. "Cuando los bomberos activaron el mecanismo que controla el agua que debe correr por las cañerías para apagar un posible fuego, un caño en "T" que pasa junto a la cancha perdió agua que llegó hasta el campo de juego", explicó Fernández.

En su momento, el municipio consultó a la empresa de Santa Fe que es la que instaló el parquet. Los especialistas de esta empresa sugirieron colocar caloventores para ayudar a que se seque la estructura.

Los aparatos de calefacción tienen gran tamaño y se alimentan con gas de garrafa. El calor que genera cada aparato es conducido por una cañería que desemboca en una especie de boquilla que lanza el aire caliente en el espacio entre el parquet, el bastidor de madera sobre el que se asienta y la base de cemento que sostiene toda la estructura.

Este martes vino a San Juan un técnico de la firma que instaló el parquet y les dijo que, dentro de todo, el piso de madera se encuentra en buenas condiciones. Aunque adelantó que deberán seguir secando el suelo con aparato de calefacción por lo menos por un mes más.

Fernández explicó que hace días colocaron caloventores que arrojan aire caliente para ayudar a que se seque el piso, además el intendente ya encargó a Buenos Aires otros aparatos de calefacción de mayor capacidad para ayudar a que el parquet pierda la humedad.

La funcionaria agregó que el especialista ya les dijo que hay todo un sector de la cancha que "se salvó" porque las maderas no se mojaron tanto y tras los primeros días de secado con caloventores pudieron comprobar que la estructura se encuentra en buenas condiciones y podrían seguir utilizándola.

El problema está en el sector más cercano al lugar en donde se produjo el derrame de agua, en donde las maderas sufrieron un daño mayor y aún tienen un alto nivel de humedad. "El especialista vino con un aparato que mide los niveles de humedad en la madera y ya pudo determinar que hay todo un sector más dañado, es posible que tengamos que cambiar una parte", se lamentó Fernández.

Además de seguir con los caloventores, el técnico llegado desde Santa Fe también aconsejó que se saquen unos pernos que habían colocado para que sirva de soporte para unas estructuras que sirven para hacer gimnasia. Fernández explicó que estos pernos estaban tensando las maderas, por eso los sacaron para ayudar a que las maderas pierdan la humedad sin tener nada que aprisione la estructura.

El daño que sufrió esta cancha rawsina se dio justo en los días previos a la realización de un gran torneo en el que La Superiora sería una de las sedes confirmadas. Se trata de los Panamericanos de Patín, que iniciaron el 27 de mayo y seguiran hasta el 12 de junio.

Durante este evento competirán ocho disciplinas que incluyen hockey sobre patines, hockey en línea, patín carrera, patinaje artístico, skateboarding, roller freestyle, inline freestyle y downhill. En La Superiora iban a disputar competencias de patinaje artístico.

Como no llegaron a tiempo con las reparaciones de la cancha rawsina, los pationadores comenzaron a competir en la cancha de UPCN y en el estadio Marta Orellana de San Martín.

El 8 de noviembre de 2019 quedó inaugurada esta cancha de parquet pulido que está adaptada para la práctica de vóley, básquet y hockey sobre patines. Este predio en donde se encuentra la cancha era propiedad de la Bodega La Superiora que ocupó las instalaciones hasta la década de 1970.