"No voy a jugar más con Francia": la frase de Mbappé que explotó en el mundo

Las palabras de Kylian Mbappé sonaron con mucha fuerza en todo el planeta en estas horas. El actual delantero del París Saint-Germain y figura de la Selección de Francia ocupó la tapa de todos los diarios. A días del Mundial de Qatar 2022, sus declaraciones no pasaron desapercibidas. El mencionado dejó en claro que la pasó muy mal hasta hace poco tiempo con los gestos de los fanáticos hacia su persona.

Claro está que el caso de Kylian Mbappé sigue haciendo mucho ruido. Si bien lo sucedido fue hace algunos meses, aún siguen saliendo a la luz novedades en relación a los motivos que lo llevaron a quedarse en el PSG y no ir al Real Madrid. Además, expuso que el papel de Emmanuel Macron fue más que importante en este sentido. En una entrevista con Sports Illustrated, no se guardó nada al respecto.

"Tuvimos varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo...", fue lo que partió diciendo el futbolista del cuadro de la capital francesa, entre risas. Así, dio a entender la insistencia del presidente francés para quedarse en la Ligue 1, en vez de pasar a LaLiga de España. "Macron me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere", añadió.

El crack del PSG halagó y agradeció la llamada del Jefe de Estado de Francia, lo que le terminó de dar el empuje necesario para no irse del país. "Dije que lo apreciaba. Realmente es una locura. El presidente te llama y te pide que te quedes". Sobre el Mundial de Rusia 2018, Mbappé afirmó: "Eso cambió mi vida. Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma".

Los motivos que casi sacan a Mbappé de Francia

No obstante, el penal que falló contra Suiza en octavos de final de la Euro 2020 causó enormes críticas en su contra, muchas de forma racista. Por ello, sentenció: "Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente. Esta es una 'nueva' Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: 'Somos más fuertes que todo esto".