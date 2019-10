Nobel de Medicina: "Siempre me gustó resolver rompecabezas", dice uno de los galardonados

El científico estadounidense William Kaelin, quien recibió hoy el Premio Nobel de Medicina junto al también estadounidense Gregg Semenza y el británico Peter Radcliffe, dijo que "siempre le gustó resolver rompecabezas" y afirmó que "no existen atajos en el proceso del conocimiento". "Estoy en estado de shock, mi corazón todavía está acelerado. Perdí a mi esposa hace algunos años y vivo solo, me hubiera encantado compartir este momento con ella", dijo en una entrevista que puede escucharse en el sitio de Twitter @NobelPrize. Kaelin, de la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto de Cáncer Dana-Farber de Boston y uno de los tres premiados por descubrir cómo las células se adaptan a bajas cantidades de oxígeno, señaló que "la curiosidad te lleva a formular hipótesis y responderlas te ayuda a generar conocimiento". "Siempre me gustó resolver rompecabezas. Nuestra historia es la de tratar de comprender cómo funcionan las cosas. La gente a veces intenta tomar atajos, pero no hay atajos en el proceso del conocimiento", aseguró. Por su parte Semenza, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, dijo al mismo sitio que "los giros inesperados hacen que la ciencia sea tan emocionante". "Nunca se sabe adónde te llevarán tus estudios. Aunque la gente me venía diciendo hace 20 años que algo como esto podía pasar, nadie lo espera", dijo en referencia al galardón. En tanto el británico Ratcliffe, del Instituto Francis Crick en Londres y la Universidad de Oxford, contó que cuando recibió el llamado que anunciaba que era ganador del Nobel "estaba terminando de escribir un trabajo". "A pesar de la sorpresa, colgué el teléfono y seguí escribiendo, porque teníamos que presentar ese escrito y las fechas de entrega deben cumplirse", dijo entre risas. El científico enfatizó "cuán difícil es saber qué información será útil y cuál no". "Creamos conocimiento, eso es lo que hacemos. A veces es difícil saber cuál información será útil y no dirigir la investigación hacia objetivos particulares predeterminados", reconoció. El descubrimiento de cómo las células se adaptan a la cantidad de oxígeno de que disponen -mecanismo biológico fundamental que regula en el cuerpo humano funciones como el desarrollo embrionario, la respiración, el metabolismo, la inmunidad o la respuesta a la actividad física- puede ayudar a crear nuevos medicamentos para enfermedades tan diversas como la anemia, las patologías cardiovasculares, la obesidad y el cáncer.