Luego de que la Corte de Justicia de San Juan estableciera mediante acordadas un adicional del 25% para un reducido grupo de administrativos del Poder Judicial, los empleados realizaron una nueva y masiva protesta en las afueras del edificio de Tribunales. Aseguran que continuarán manifestándose hasta obtener respuestas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López, disparó con munición gruesa contra la cúpula de la Corte por las decisiones antes mencionadas, y aseguró que dicha suba fue argumentada por la eficiencia que demuestran las oficinas judiciales. En este sentido, sentenció: “Si las Ofijus funcionan muy bien es gracias al trabajo de los empleados. Los judiciales también deberían percibir ese aumento, ya que son ellos los que verdaderamente hacen que los números den como les han dado para mostrarlos como los muestran”

A su vez, denunció que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Corte, y enfatizó en que solo se busca deslegitimar la protesta. Aunque advirtió que van a sostener el plan de lucha todo el tiempo que sea necesario. “Entendemos que esto molesta a la sociedad, pero deben saber que es la Corte la que nos lleva a estas movilizaciones. Nos cansamos de presentar notas formales y no responden. Deben poner los pies sobre la tierra y restablecer la paz social en Tribunales”, aseveró.

Por otra parte, el referente hizo mención a la polémica generada en torno a una licitación del Poder Judicial para alquilar máquinas de café por $14 millones, y expresó: “Genera malestar, es un gasto superfluo, y hay que aclarar que ese café no es para los empleados. Esto hace ver que los trabajadores no son prioridad, hay compañeros que la están pasando mal por la economía, y la verdad es que no vemos a los ministros de la Corte endeudarse por pagar las boletas”.

En esa misma línea, disparó: “Me parece que en estos tiempos en que toda la sociedad la está pasando mal, ellos se ponen en una postura muy superior, como por encima de la situación, sin tener en cuenta lo que le pasa a los trabajadores del Poder Judicial, y menos teniendo en cuenta cómo pueden caer estas medidas en la sociedad sanjuanina”.