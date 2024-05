Este miércoles 15 de mayo de 2024, el secretario gremial de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, se reunió con el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani, en marco de las medidas de fuerza que está tomando el sindicato tras el plus que otorgaron a los administradores de las oficinas judiciales. Para López esto fue un “dietazo” para algunos y sin respuestas de la Corte, prometió endurecer las medidas y no descartó que haya un gran paro judicial.

Quattropani, que comparte la misma visión que los gremialistas sobre el adicional, recibió a una parte de la comisión directiva de la Unión Judicial San Juan en la oficina de Fiscalía General de la Corte. Tras salir de la reunión, López comentó a DIARIO HUARPE: "Expresamos al fiscal general nuestra preocupación por la situación que está ocurriendo, se reiteró lo que venimos planteando, la discrecionalidad del aumento para un sector, la reacción de la Corte en mandar a la policía a la manifestación y que no hay respuesta de las notas presentadas por parte de la máxima autoridad judicial. Y añadió: “Se va a constituir una medida de fuerza mucho más contundente”.

López en una asamblea con empleados judiciales. Foto gentileza.

Desde que se generó la polémica, la Unión Judicial organizó dos marchas alrededor de Tribunales y continúa con asambleas en los lugares de Trabajo. A raíz de que no hay respuestas a los planteos realizados por el gremio en cuanto al plus del 21 y 25% de adicional para los administradores de las oficinas judiciales, sobre el que tienen un gran rechazo, ya que no fue para todos los empleados del Poder Judicial, la Unión Judicial no descartó a ir a un gran paro judicial.

Declaraciones

Previamente a reunirse con Quattropani, Sebastián López habló en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick. No dudó en reprobar a los ministros de la Corte de Justicia y ponerles un “1” por el manejo de la crisis que suscitó por el dietazo. El representante de los empleados judiciales señaló que “le pongo esa nota por el mal manejo del conflicto, ya que no nos recibieron, no contestaron las notas, no quisieron atendernos y no nos dieron ningún tipo de explicaciones”.