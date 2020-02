Nueve partidos tendrán presencia en el muy fragmentado nuevo Congreso de Perú

Nueve partidos, todos ellos con pequeñas minorías, se repartirán las bancas del Congreso unicameral de Perú tras finalizar el escrutinio oficial de las recientes elecciones para completar el período legislativo luego de la disolución del anterior parlamento.



En una elección muy atomizada, con 17,09% de votos nulos y 2,35% de votos en blanco, la fuerza más votada fue la centrista Acción Popular (AP), con apenas 10,26% de los sufragios válidos, según los resultados oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Detrás se ubicaron el centroderechista Podemos Perú (8,38%), el evangélico Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap, 8,38%), la centroderechista Alianza Para el Progreso (APP, 7,96%) y el liberal de centro Partido Morado (7,40%).



Más atrás figuraron el fujimorista Fuerza Popular (7,31%), el ultranacionalista Unión por el Perú (6,77%), el centroizquierdista Frente Amplio (6,16%) y el democristiano Somos Perú (6,05%).



De acuerdo con los resultados por región, AP tendrá 25 de los 130 congresistas totales; la APP, 22; el Frepap y Fuerza Popular, 15 cada uno; Unión por el Perú, 13; Podemos Perú y Somos Perú, 11 cada uno, y el Partido Morado y el Frente Amplio, nueve cada uno.



Al margen de esas nueve agrupaciones, otras 12 no solo no tendrán presencia en el Congreso sino que perderán la personería política por no haber alcanzado el mínimo de 5% de los votos válidos en todo el país para conservarla.



Entre estos últimos figura el Partido Aprista Peruano, uno de los más antiguos del continente y otrora uno de los más numerosos, conducido en las últimas décadas por el fallecido ex presidente Alan García.



También Contigo -creado hace menos de un año como continuador de Peruanos Por el Kambio, que consagró en 2016 al presidente Pedro Pablo Kuczynski y su vice y hoy sucesor Martín Vizcarra- y Solidaridad Nacional, la fuerza del ex alcalde de Lima y ex candidato presidencial Luis Castañeda.



Los comicios se realizaron el 26 de enero pasado, para determinar la composición que tendrá el Congreso para completar el período legislativo actual que finalizará el 28 de julio de 2021, en coincidencia -establecida por la Constitución- con el mandato del presidente de la república.



El parlamento anterior fue disuelto por Vizcarra a fines de septiembre pasado, en uso de la norma constitucional que faculta -no obliga- a los jefes de Estado a tomar esa medida si el Congreso deniega o retira la confianza a un gabinete por segunda vez durante un mismo período de gobierno.



La proclamación de los legisladores electos se efectuará durante la primera semana de marzo, según anunció días atrás el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y recordó hoy el diario local Perú 21.