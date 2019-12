O aeroporto Jorge Newbery oferece carros para bebês gratuitos aos passageiros

As personas que viajam com bebês no Aeroporto Jorge Newbery podem contar com carrinhos para deslocar crianças em forma gratuita, partindo do despacho de seu carrinho particular até abordar o avião, mediante um serviço disponibilizado este mês, no começo da temporada de verão.



O bebê, que normalmente após o pré-embarque deve ser levado em braços, agora pode ser transportado sobre rodas e, diferentemente dos carros para equipagem, que devem permanecer no térreo ou -os mais pequenos- no acesso ao setor de abordagem, é permitido o uso na sala de espera até a entrada na aeronave.



O serviço sem cargo é realizado mediante um acordo assinado entre a concessionária da estação aérea, Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) e a fábrica Carestino, especializada em carrinhos para bebês.



O objetivo do acordo entre ambas as empresas é promover as viagens com bebês e oferecer todas as comodidades para que o tempo no aeroporto



seja confortável, seguro e de prazer.