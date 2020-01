O Fundo mantém projeções sobre a Argentina com queda de 1,3% do PIB em 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve as projeções para a Argentina, onde é esperado que a sua economia tivesse sofrido uma recessão de 3,1% no ano passado, mas manifeste uma melhoria para este período em andamento, no qual é prevista uma diminuição menor, de 1,3%.



No relatório de atualização das Perspectivas da Economia Mundial, divulgado hoje, o FMI manteve idênticas projeções para o país que as realizadas em outubro último, sobre o comportamento econômico, e augurou para 2021 uma recuperação de 1,4%.



No que refere à evolução da região, é esperada uma recuperação de 1,6% em 2020 e de 2,3% em 2021, “promovida por uma reativação gradual do crescimento mundial e dos preços das matérias primas".



"A atividade econômica na América Latina e o Caribe se estagnou em 2019, seguindo com o lento ritmo de crescimento dos últimos cinco anos, o qual apresenta novos desafios e urgência para a reativação", manifestou o responsável do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo, Alejandro Werner, em um texto também divulgado.