O Governo nacional procurará investimentos nos Estados Unidos para potenciar Vaca Muerta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O secretário de Energia, Sergio Lanziani e o futuro embaixador nos Estados Unidos, Jorge Arguello, reafirmam o compromisso de trabalhar conjuntamente sobre as "oportunidades que sejam de interesse para o desenvolvimento energético" da Argentina e, principalmente, da formação de Vaca Muerta, informou a referida pasta.



Lanziani e Arguello analisaram "os assuntos mais destacados da área energética", com o compromisso de "manter um dialogo aberto e trabalhar conjuntamente sobre as oportunidades da área".



"Com o futuro embaixador, Jorge Argüello, vamos trabalhar para que o nosso país receba os investimentos que possibilitem fazer com que Vaca Muerta seja reativada”, manifestou Lanziani, o qual visitou recentemente Estados Unidos no marco do Programa “América Cresce”, junto ao presidente da YPF, Guillermo Nielsen.



Por sua vez, Arguello propôs a coincidência com o secretário de Energia sobre "a necessidade de trabalhar em conjunto, para poder aproveitar todas as potencialidades da Argentina em matéria energética”.