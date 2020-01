O ministro do Turismo e Esportes visitou as Cataratas do Iguaçu

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro do Turismo e Esportes nacional, Matías Lammens, visitou a cidade misionera de Puerto Iguazú, onde, junto com o governador local, Oscar Herrera Ahuad, percorreu as Cataratas e desenvolveu diversas atividades, informou o ministério.







Lammens também percorreu as obras em andamento no Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, inaugurou a Vila Olímpica de Puerto Piray e se reuniu com representantes do setor turístico da cidade.







Durante esta visita a Puerto Iguazú, que enquadrada em seu percorrido por Misiones, o ministro afirmou que "o turismo é uma das ferramentas que vai nos ajudar a colocar a Argentina em pé".







"Com o bom diálogo que nós temos e sabendo a situação de (Puerto) Iguazú, vamos trabalhar para melhorar a infraestrutura e avançar com os projetos necessários para aumentar o turismo receptivo", acrescentou.