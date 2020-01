O Presidente chegou na Europa onde se reunirá com o Papa e 4 com Chefes de Estado

POR AGENCIA TÉLAM

O presidente Alberto Fernández iniciou hoje uma visita oficial à Europa, onde se reunirá com o papa Francisco e os chefes de estado da Itália, Alemanha, Espanha e França e autoridades de organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), de acordo com o cronograma organizado pela Casa Rosada.



O Chefe de Estado partirá rumo a Roma em voo de linha aérea, acompanhado pela primeira dama Fabiola Yañez; o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Gustavo Béliz; a ministra da Justiça e Direitos Humanos, Marcela Losardo; o chanceler Felipe Solá; o secretário de Culto, Guillermo Olivieri; e o de Comunicação e Imprensa, Juan Pablo Biondi.



Na sexta-feira ocorrerá o primeiro encontro entre Francisco e Fernández após a tomada de posse do presidente em 10 de dezembro, posto que a última reunião havia sido na residência papal de Casa Santa Marta, em agosto de 2018, quando ainda não era candidato.



Após o encontro com o Papa, o cronograma de Fernández continuará com uma reunião com o premier italiano Giuseppe Conte. Mais tarde, o presidente argentino se deslocará até o Palácio do Quirinale, onde será recebido pelo presidente italiano Sergio Mattarella.



Na segunda-feira 3, durante a tarde, Alberto Fernández se reunirá em Berlim com a chanceler Angela Merkel , e na terça-feira 4, em Madri, se entrevistará com o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio de La Moncloa. Na quarta-feira 5, se encontrará com o mandatário francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, sede da Presidência da República francesa.