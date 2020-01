O Presidente viajou para Israel, no primeiro destino internacional

O presidente Alberto Fernández viajou hoje para Israel, na primeira visita oficial a um país após ter tomado posse em 10 de dezembro, para participar em Jerusalém da Comemoração pelo Dia Internacional de Holocausto e a Luta contra o Antissemitismo.



Fernández partiou em um voo de linha, para começar seu cronograma no Israel nesta quarta-feira, quando durante a noite participe da janta que oferecida aos mandatários chegados de todo o mundo para participar do Fórum.



Na quinta-feira, o presidente participará de uma cerimônia que será realizada no Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém, junto com outros líderes internacionais, entre os quais está o presidente da França, Emmanuel Macron, e o da Rússia, Vladimir Putin, entre mais de 40 mandatários e membros da realeza.



A comitiva que acompanhará ao Presidente estará conformada pela primeira- dama, Fabiola Yañez; o chanceler Felipe Solá, o nomeado embaixador no referido país, Sergio Urribarri, e o porta-voz presidencial, Juan Pablo Biondi.



Também acompanham o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o deputado Eduardo Valdés, segundo informações oferecidas pelo Ministério das Relações Exteriores.