O secretario de Energia analisou com o embaixador Scioli a integração energética com o Brasil e com

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O secretário de Energia, Sergio Lanziani, e o nomeado embaixador no Brasil, Daniel Scioli, se reuniram hoje para analisar as principais oportunidades de desenvolvimento e investimento, como a possibilidade de abastecer de energia elétrica e gás os países da região.



No encontro, Lanziani e Scioli convieram continuar cooperando em um cronograma comum para potenciar as oportunidades de negócios na área energética, como parte da integração setorial com o país vizinho.



Lanziani manifestou as possibilidades de intercâmbio comercial na área de energia, tanto os acordos já existentes de venda de energia elétrica e sua ampliação, quanto os relacionados com o desenvolvimento do gás e petróleo não convencional na formação Vaca Muerta.



Por sua vez, Daniel Scioli destacou o trabalho conjunto “para montar um cronograma de trabalho comum com o objetivo de cumprir os objetivos de integração com crescimento interno, como refere o presidente”.