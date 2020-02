O trânsito no aeroporto de El Calafate teve um crescimento de 15% em outubro na medição ano a no

POR AGENCIA TÉLAM 15 de noviembre de 2019

O aeroporto de El Calafate registrou 33.666 embarques em outubro passado, 15% a mais que no mesmo mês do ano passado, quando foram 28.446, informou hoje a empresa London Supply, concessionária dos serviços no terminal aéreo desta comuna da província de Santa Cruz.



Trata-se do melhor registro histórico de chegadas em El Calafate para outubro e superou em 12% - algo mais de 4.000 passageiros-, o recorde anterior para esse mês, em 2016.



A tendência no fluxo de passageiros é crescente para os meses seguintes, segundo um relatório do London Supply, que destacou que a quantidade de embarques registrado este outubro já ultrapassou o total do contabilizado em novembro de 2018.



O relatório refere que no ano passado este aeroporto teve um total de 296.530 embarques e que o recorde de passageiros foi registrado em 2015, quando foram mobilizadas 312.489 pessoas.