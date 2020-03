Oficial: la Copa Libertadores, suspendida hasta mayo

Alejandro Domínguez lo había deslizado y hoy se confirmó. Por el coronavirus, Conmebol decidió suspender temporalmente la Copa Libertadores hasta el 5 de mayo de 2020, incialmente. La medida aplica también para la Sudamericana, que no tenía partidos agendados (debía sortearse la segunda fase).

"La Conmebol comprometida con la prevención del COVID-19, ante el riesgo de expansión del mismo, y en salvaguarda de los jugadores, cuerpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas ha tomado la decisión de suspender los encuentros de la CONMEBOL LIBERTADORES previamente agendados, inicialmente hasta el 05 de mayo de 2020", expresaron a través de un comunicado oficial publicado en su web.

"Pedimos a los clubes que guarden las debidas diligencias a efectos de evitar la propagación del virus, y realicen los protocolos de prevención sugeridos por las autoridades competentes. Es un momento de cooperación y responsabilidad de toda la comunidad, y el fútbol no puede estar ajeno a ello", agregan.

Por último, informan que la entidad "sigue monitoreando la situación de cerca con las autoridades competentes y mantendrá permanente contacto con la comunidad del fútbol sudamericano durante ese difícil periodo".

Luego de disputar algunos encuentros a puertas cerradas en la última fecha de la fase de grupo, se había decidido suspender la continuidad de la Copa. En estos días, Racing (vs Nacional), Defensa y Justicia (vs Delfín), River (vs San Pablo), Tigre (vs Guaraní) y Boca (vs Libertad) tenían partidos.