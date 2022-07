Para el oficialismo y la oposición, la clave de la gestión Batakis es la inflación

La asunción de la nueva ministra de Economía nacional, Silvina Batakis, trajo aparejada la visión de todos los dirigentes políticos de la provincia y su opinión con respecto a cuál es el máximo desafío que deberá afrontar la exfuncionaria del Ministerio del Interior.

DIARIO HUARPE consultó a los dirigentes del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Ischigualasto, el Frente de Izquierda Trabajadores Unidad y la CGT. Todos coincidieron en que la crisis económica que genera inflación es el gran desafío que tiene la nueva funcionaria nacional.

OFICIALISMO

Sergio Uñac / PJ-Frente de Todos

"Hemos estado todos los gobernadores en comunicación y me consta que vemos bien el nombramiento de Silvina Batakis. Ahora hay que esperar que el mercado empiece a calmarse, porque vemos algunos movimientos que marcan que tendrá un inicio difícil. Será una gestión que obviamente no será facil porque el mundo no está fácil y menos Argentina".

Luis Rueda / Bloquismo-Frente de Todos

“Asume en un momento complicado no solo por la economía sino también por la cuestión política, pero llega con el apoyo de los gobernadores y creo que ahí debe hacer pie en su gestión. Debe tranquilizar los mercados como primer objetivo y en esto es importante el apoyo de los gobernadores que la ayudarán en su gestión".

Horacio Quiroga / Frente Grande-Frente de Todos

"Tiene el apoyo de todo el Frente de Todos, ya que sabemos que tiene el conocimiento para asumir el rol. Tendremos que esperar las correcciones que ameritan el cambio de ministros. El gran desafío será redistribuir el crecimiento macro que tenemos en el país y eso se hace con la baja de la inflación".

Leonardo Gioja / Lealtad Justicialista-Frente de Todos

"Si tiene todo el apoyo político que necesita, y así parece porque la conocen los gobernadores por su cargo actual, creo que puede hacer una muy buena tarea en lo más urgente que es bajar la inflación que tanto está castigando al ciudadano. La conozco de hace muchos años en la función pública".

Eduardo Cabello / Uocra-CGT

"No le queda otra que darle continuidad a lo que se venía haciendo, ya que si hiciera un plan propio sería más catastrófico. Es fundamental que escuche a la CGT que tiene propuestas claras con las que se puede bajar la inflación y este es el gran desafío que tiene la nueva ministra en la crisis que se vive en la Argentina".

Víctor Menéndez / SUOES-CGT

"Creo que se eligió muy bien, es una mujer con mucha experiencia que tiene mucho conocimiento en lo fiscal y de las cuentas de la Provincia. Tenemos muchas expectativas que le dé la impronta que necesita el sector de la producción, trabajo y que pueda bajar la inflación, que es el mayor flagelo con el que convivimos".

OPOSICIÓN

Marcelo Orrego / Producción y Trabajo-Juntos por el Cambio

"Esperemos que con la designación de la ministra haya un poco más de claridad sobre el porvenir. No hay un programa económico. No hay una perspectiva hacia el futuro. Hoy tenemos una inflación descontrolada y a nadie le conviene que esto siga así. Esperemos que este sea el fin de la disputa interna que nos lastima a todos".

Enzo Cornejo / PRO-Juntos por el Cambio

"No importa quién asuma, hoy lo que necesitamos todos los argentinos es saber si habrá plan económico serio o no. Necesitamos saber si seguiremos bajo la improvisación de un gobierno alejado de la realidad de la gente que tiene como resultado una inflación creciente e insostenible para todos los argentinos".

Gustavo Usín / Actuar-Juntos por el Cambio

"La verdad que esto preocupa y mucho, esperemos que sea lo mejor para estos tiempos de la Argentina. Hay una inflación que nos está llevando puesto a todos. Yo creo que el problema va más allá de poner o sacar un ministro. Hay una interna en la pareja presidencial que nos tiene a todos patas para arriba".

Gustavo Fernández / Dignidad Ciudadana-Juntos por el Cambio

“Creo que la verdadera ministra de economía a partir de ahora es Cristina y Batakis es una empleada de la vicepresidenta. Lo que siempre criticamos a Guzmán y Fernández es que no tenían plan, por eso es que diga Batakis que dará continuidad a algo que no se hizo y que lleva a que hoy podamos cerrar el año con una inflación altísima, no augura nada bueno".

Marcelo Arancibia / GEN-Consenso Ischigualasto

"Creo que el Gobierno de Fernández perdió la oportunidad de relanzar una gestión mediante un recambio general del Gabinete. El vacío de poder del Presidente es absoluto y Batakis carece de peso político específico para resolver la falta de poder. La nueva ministra deberá resolver los problemas que tenemos y que la luz de los hechos llevará más inflación".

Martín Turcumán / ADN-Consenso Ischigualasto

"Me parece acertado al menos el anuncio de continuar con el rumbo de baja del déficit, pero los problemas económicos de la Argentina están lejos de resolverse por el cambio de nombre de un ministro. Hay que generar expectativas de inversión que baje la inflación".

Alfredo Avelín / Cruzada Renovadora-Consenso Ischigualasto

"Acá el problema no es económico o de cambio de ministros, acá el problema es político y mientras no haya solución entre los dos jefes del gobierno que son Cristina y Fernández, no vamos a solucionar absolutamente nada, sino que se va a agravar lamentablemente. La clave es bajar la inflación".

Cristian Jurado / MST-FITU

"Los cambios en el gabinete no cambian la orientación que es de más ajuste para el pueblo trabajador. Misma receta, mismo resultado, esta crisis económica de altísima inflación solo se puede resolver si se toman medidas concretas como cortar con el FMI y dejar de pagarle a los buitres".