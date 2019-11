Oficialista Martínez llamóa a esperar el resultado oficial del martes pese a la tendencia negativa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Luego de una larga jornada electoral, el candidato oficialista del Frente Amplio (FA) Daniel Martinez, llamó anoche a su electorado a esperar hasta mañana la publicación del resultado definitivo del balotaje presidencial de ayer en Uruguay.



En una elección sumamente reñida, el escrutinio definitivo no otorga una diferencia superior a los votos observados, aunque marca una tendencia que no le permitiría al oficialismo izquierdista seguir en el poder.



Con el 99% de los votos escrutados, la diferencia a favor del nacionalista Luis Lacalle Pou es de 30.128 votos pero los votos observados que la Corte Electoral deberá revisar en la jornada de mañana supera la diferencia en favor del candidato del Partido Nacional (34.962).



Sin admitir la presumible derrota -analistas y medios locales sostienen que es poco probable que supere a la oposición- Martínez se mostró desafiante en su discurso.



“Esto no se va a terminar, quedan algunos votos por contar, pero la diferencia todavía no va a ser superior a lo que los votos de diferencia no es superior a los votos observados”, lanzó el socialista Martínez, a quien las encuestas de la última semana lo mostraban sin posibilidades y hasta sufriendo una derrota amplia.



“El resultado lo dará la Corte Electoral el día martes pero el pueblo dijo que estamos presentes y que no queremos ser pasivos en la historia de la patria”, subrayo con tono firme ante una multitud.



En un escenario montado frente al búnker electoral del FA, sobre la principal arteria de la ciudad, la avenida 18 de julio en la esquina de Yaguaron, donde decenas de miles de personas con las coloridas banderas de la formación que gobierna Uruguay desde 2004 y Montevideo (donde superó al Partido Nacional por más de 13 puntos) y la capital desde 1989.



“En está jornada única, ninguna de las dos opciones va a llegar al 50% de los votos tenemos la tarea histórica en pensar en un solo país, en gobernar para la gente” manifestó Martínez, Intendente de Montevideo hasta abril último.



“Tal como decíamos quedo demostrado que no alcanzaba acuerdos entre cuatro paredes. El pueblo uruguayo es inteligente, decide con el corazón y la cabeza. Tenemos la mano tendida, el corazón grande, pero ahora debemos esperar”, agregó Martínez, interrumpido por un atronador canto de “milicos nunca más” por parte de las más de seis cuadras de frenteamplistas.