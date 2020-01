Oficializam Félix Crous como nova autoridade da Oficina Anticorrupção

O Governo nacional oficializou hoje a nomeação de Félix Pablo Crous como nova autoridade da Oficina Anticorrupção (OA), havia antecipado o presidente Alberto Fernández em reunião entre ambos, em dezembro, na Casa Rosada.



Crous, que foi responsável pela da Procuradoria de Violência Institucional (Procuvin) e foi demitido pelo ex-presidente Mauricio Macri, foi nomeado em seu novo cargo por um decreto assinado pelo presidente Fernández e o Ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero, e publicado hoje no diário Oficial.



Em 21 de dezembro último, por decreto, o Governo havia decidido que a OA passasse a ser um "organismo descentralizado da Presidência Nacional” e o transformou em um ente autárquico que não dependerá do Executivo.



Crous, que substitui Laura Alonso, a qual ocupou esse cargo durante o governo de Macri- terá hierarquia equivalente a ministro, e dependerá funcionalmente da Presidência, embota não deverá cumprir suas ordens, de acordo com a regulamentação.