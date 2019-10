Olímpico de La Banda arranca en la Liga Sudamericana de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Olímpico de La Banda, conjunto organizador, comenzará mañana en Santiago del Estero su participación en la 24ta. edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol, cuando enfrente por la Zona C a Leones de Quilpué, uno de los representantes chilenos de la competencia. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Vicente Rosales de La Banda con trasmisión en vivo de la señal DirecTV. A primera hora, desde las 19.10, jugarán Pinheiros de Brasil y Malvín, de Uruguay. Los dos encuentros corresponden a la Zona C. Olímpico, dirigido por el cordobés Leonardo Gutiérrez (ex Peñarol de Mar del Plata), arrancó exitosamente su faena en el Super 20 de la Liga Nacional (LNB), con un balance de cuatro triunfos y una derrota en sus primeras cinco presentaciones locales. Por su lado, la escuadra chilena disputó tres encuentros en la Liga Nacional chilena y el pasado sábado venció a Puente Alto, por 92-89. El pivote rosarino Omar Cantón (ex Bahía Basket y Quilmes de Mar del Plata, entre otros clubes) integra la nómina del elenco de la ciudad de Valparaíso. En el grupo B, disputado la semana pasada en San Pablo, Ferro alcanzó el segundo puesto y avanzó a la siguiente fase del certamen continental, detrás del local Corinthians. Además, del martes 22 al jueves 24 del corriente, Salta Basket intervendrá en el cuarto cuadrangular clasificatorio, que tendrá como otros representantes a Botafogo, de Brasil; Nacional, de Uruguay y el local San Andrés, de Colombia. Los clubes argentinos son los máximos ganadores de la Liga Sudamericana a lo largo de la historia, con 12 títulos: Atenas de Córdoba obtuvo tres campeonatos (1997, 1998 y 2004); Regatas Corrientes (2008 y 2012) y Libertad de Sunchales (2002 y 2007) dos; Olimpia de Venado Tuerto (1996), Estudiantes de Olavarría (2001), Ben Hur de Rafaela (2006), Quimsa de Santiago del Estero (2009) y Obras Basket (2011) uno. El campeón defensor es Franca, de Brasil, que se impuso en la final 2018 a Instituto de Córdoba.