Once novedades en el cine, seis de ellas argentinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El penúltimo jueves de noviembre llega con once, estrenos seis de ellos argentinos, como "Los sonámbulos", de Paula Hernández, "Instrucciones para la poligamia", de Sebastián Sarquís, "El hombre del futuro", del chileno Felipe Rios, "Apurímac", de Miguel Mato, "4 metros", de Francisco Palazzo y "Cuerpos marcados", de Ciro Néstor Novelli y Mariángeles San Martín.



De otros orígenes son "Reflejos siniestros" de Aleksandr Domogarov, "Huérfanos de Brooklyn", de Edward Norton,, "El Irlandés", de Martin Scorsese, "Downton Abbey", de Michael Engler y "Dónde está ella?", de Guillaume Senez.



"LOS SONÁMBULOS" (Argentina-Uruguay/2019, 107 m.)







Una familia se reúne los últimos días del año en la casa de la abuela, encuentro que empezará a mostrar las personalidades de cada uno de ellos pero que irremediablemente terminará con una situación qué hace estallar la tensión que se venía acumulando.



La dirección es de Paula Hernández ("Herencia"", "Lluvia", "Un amor") según un guión propio, con fotografía de Iván Gierasinchuk, edición de Rosario Suárez, música de Pedro Onetto y actuaciones de Erica Rivas, Ornela D'Elia, Rafael Federman, Luis Ziembrowski, Daniel Hendler y Marilú Marini (Digicine, +16) Drama.



"INSTRUCCIONES PARA LA POLIGAMIA" (Argentina/2019, 92 m.)







Fabiana busca quedar embarazada y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder lograrlo: conspirar con su amiga, manipular al marido, pedirle esperma a un extraño, y todo se pondrá en juego y cada uno de ellos cruzará límites llegando a lugares de si mismos que en verdad desconocen.



la dirigió Sebastián Sarquís según un guión propio y de Gustavo Cornillon, con fotografía de Sebastián Gallo, edición de Rafael Menéndez, música de Pablo Sala y actuaciones de Marcelo Mazzarello Fabiana García Lagos, Guillermo Pfening y Anita Pauls (Fuara, +13) Comedia.



"EL HOMBRE DEL FUTURO" (Argentina-Chile/2019, 96 m.)







Michelsen, solitario y desarraigado camionero es jubilado a la fuerza y emprende un último viaje hasta Villa O'Higgins, el llamado fin del mundo por los transportistas australes, viaje en el que se irá desprendiendo de todo lo que conformaba su vida: su dinero, su trabajo y salud, hasta convertirse en un viaje de iluminación.



La dirección es del chileno Felipe Ríos, con guión propio y de Alejandro Fadel, fotografía de Eduardo Bunster, edicion de Nicolás Goldberg y Valeria Hernández y música de Alejandro Kauderer, con actuaciones de José Soza, Antonia Giesen, María Alché y Roberto Farias (Compañía de Cine, ATP) Drama.



"APURÍMAC" (Argentina/2019, 81 m.)







Cuatro comunidades con varios siglos de historia a 3.700 m. de altura en medio de la cordillera peruana unidas por un ritual ancestral, llevan con sus voces a conocer el rito de renovación del puente Q`eswachaca y regalan la posibilidad de otra mirada sobre el mundo.



La dirección es de Miguel Mato, guión propio con la colaboración de Eduardo Spagnuolo, con dirección de fotografía de Germán Costantino y edición de Emiliano Serra (Aura Films, ATP) Documental.



"4 METROS" (Argentina/2019, 96 m.)







Un hombre entrando en la crisis de los 40. Joaquín tiene un zumbido en los oídos y poco sabe de sí mismo. Se ha dejado llevar sin intervenir demasiado en sus deseos.



La dirección es de Francisco Palazzo el guión de Gustavo Cabaña, Juan Rodríguez, Diego Fried, la fotografía de Federico Rivares, la edición de lJonathan Smeke y la música de Fernando Monrmteleone, con actuaciones de Maite Lanata, Paula Morales, Mario Pasik, Osvaldo Laport y Victorio D`Alessandro (Primer Plano Film Group, +13, con reservas) Comedia/Romantica.



"CUERPOS MARCADOS" (Argentina/2019, 68 m.)







Documental que aborda desde una mirada terapéutica las cicatrices provocadas por el cáncer, la violencia o la mala praxis, y en la cual las mujeres son las protagonistas con sus testimonios e historias de vida.



La dirección es de los mendocinos Ciro Néstor Novelli ("Digo la cordillera: cuaderno de viaje") y Mariangeles San Martín, según un guión propio (independiente, +13) Documental.



"REFLEJOS SINIESTROS" ("Queen of Spades: The Looking Glass", Rusia/2019, 88 m.)







El siniestro fantasma de la Reina de Espadas está en busca de sangre, y sus próximas víctimas, los estudiantes de un antiguo internado, están envueltos en sombríos rumores, y cuando deciden explorar la torre abandonada de la escuela, los avezados adolescentes descubren un espejo cubierto con misteriosos dibujos y frente a él, como si fuera un juego, recitan un hechizo que hace que sus más íntimos deseos se vuelvan realidad.



La dirección es de Aleksandr Domogarov, el guión de María Ogneva, la fotografía de Aleksey Strelov, la edición de Vladimir Markov y la música de Sergei Stern, con actuaciones de Angelina Strechina, Claudia Boczar y Vladislav Konoplyov (BF París, +13) Terror.



"HUÉRFANOS DE BROOKLYN" ("Motherless Brooklyn", Estados Unidos/2019, 122 m.)







Nueva York en la década del 50 cuando Lionel Essrog, un solitario detective privado afectado por el Síndrome de Tourette, emprende la tarea de resolver el asesinato de su mentor y único amigo, Frank Minna.



La dirección es de Edward Norton, con guión propio según la novela de Jonathan Lethem, con fotografía de Dick Pope, edición de Joe Klotz, música de Daniel Pemberton y actuaciones del mismo Norton junto a Bruce Willis, Willem Dafoe, Bobby Cannavale y Alec Baldwin (Warner, +16) Thriller/Drama.



"EL IRLANDÉS" ("The Irishman", Estados Unidos/2019, 210 m.)







Frank Sheeran, veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX, recuerda la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa, Lo que deviene un viaje por el mundo de la mafia, sus mecanismos, rivalidades y conexión con la política.



La dirección es de de Martín Scorsese, el guión de Steven Zaillan, según la novela ñ"I Heard You Paint Houses", de Charles Brandt, la fotografía de Rodrigo Prieto, la edición de Thelma Schoonmaker, la música de Robbie Robertson, con actuaciones de Robert de Niro Al Pacino y Joe Pesci (Energía, +16) Acción/Mafia/Biográfica.



"DOWNTON ABBEY" (idem, Gran Bretaña/2019, 122 m.)







Basada en la serie de televisión homónima que sigue la vida de una familia aristocrática y sus sirvientes, que habitan en una gran propiedad en la campiña inglesa del Siglo XX, esta vez preparada nada menos que para recibir al Rey, lo que agitará la tranquila vida del palacio.



La dirección es de Michael Engler, el guión de Julian Fellowes, la fotografía de la edición de la música de con actuaciones de Matthew Goode, Maggie Smith y Elizabeth McGovern (UIP, ATP) Drama.



"¿DÓNDE ESTÁ ELLA?" ("Nos batailles", Francia-Bélgica/2018, 98 m.)







Mientras que Olivier, de 39 años, pone tanto esfuerzo en su trabajo, Laura, su esposa y la madre de sus dos hijos, de repente un día desaparece y así, desconcertado, tendrá que asumir sus responsabilidades sin descuidar su familia, trabajo ni la búsqueda.



La dirección es de Guillaume Senez, según un guión propio y de Raphaëlle Valbrune-Desplechin, la fotografía de Elin Kirschfink la edicion de Julie Brenta, y actuaciones de



Romain Duris, Lucie Debay, Basile Grunberger, Léna Girard Voss, Laetitia Dosch, Laure Calamy, Dominique Valadié y Sarah Lepicard (MontBlanc, +13) Drama.