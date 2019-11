OnDirecTV emitirá un especial sobre David Bowie

POR AGENCIA TÉLAM

“The last five years” y “Finding fame”, documentales musicales dedicados al músico y compositor británico David Bowie, se emitirán el viernes 22 de noviembre desde las 21 por la pantalla de OnDirecTV y también estarán disponibles en la plataforma de streaming DirecTv Go.



“The last five years”, una producción que hace foco en los últimos cinco años de vida del camaleónico artista inglés y que rescata un período de creatividad que dio origen a los aclamados discos “The next day” y “Blackstar”, con entrevistas a músicos, diseñadores y directores que colaboraron con Bowie, se podrá ver a las 21.



A las 22, será el turno de “Finding fame”, un especial que explora los primeros y poco conocidos años de la carrera del artista, mostrando cómo esas primeras experiencias influyeron en su música.